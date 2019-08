Cerca del MVP: Vela recibió otro reconocimiento como ‘jugador de la semana’ en la MLS

El mexicano está en plan demoledor y tiene al LAFC como favorito al título

Carlos Vela se ha convertido en la gran figura de la MLS, es el hombre del momento, cada semana es protagonista de alguna acción brillante y espectacular que hace que su equipo gane los partidos.

El LAFC tiene ya asegurada la mejor marca de la temporada regular, el pase a los playoffs y también tiene a Vela como líder máximo en la lista de goleadores (27), además de 15 asistencias.

La ultima actuación brillante del internacional mexicano la tuvo la noche del domingo cuando después de ver como el LAFC estaba abajo 1-3 en el “Derby del Tráfico” frente al Galaxy de Los Angeles, se echó de nuevo al equipo sobre sus hombros y consiguió poner el empate a 3-3 en la cara de Zlatan Ibrahimovic, autoproclamado ‘Rey’ de la MLS. No sin antes hacer un buen berrinche por ser sustituido

¡EXPLOTÓ!💥 ¿Que no siente el futbol? ¿Que no le gusta su trabajo? Carlos Vela salió del campo para no arriesgarlo y el mexicano salió gritando de enojo y diciendo dijo DE TODO 🔥🔥pic.twitter.com/ezpC7YHGRN — MedioTiempo (@mediotiempo) August 26, 2019

Vela fue considerado por cuarta ocasión como el Jugador de la Semana y eso lo acerca más todavía a conseguir el premio el MVP de la temporada, aunque a él solo le importa el beneficio del equipo:

“No me centro en los premios individuales, me preocupa lo que pueda hacer el equipo y las metas que tenemos como grupo a conseguir esta temporada”, comentó Vela, quien no cree que la lesión le genere mayor problema de tener que estar de baja un periodo largo. “Me siento mejor y eso significa que la lesión evoluciona positivamente”.

Vela, de 30 años, ha logrado que el LAFC, en su segunda temporada, sea favorito a disputar el título de la MLS Cup cuando lleguen los playoffs.

Carlos Vela los mira a todos desde arriba: Zlatan, con su doblete, achica un poco la diferencia. ¡Cómo están los goleadores en la MLS! pic.twitter.com/LKPq1pCttj — SportsCenter (@SC_ESPN) August 26, 2019