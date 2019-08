Preocupa que policías bajen la guardia por ‘efecto Pantaleo’ y suba el crimen en NY

Desde que el oficial fue despedido por el caso de Eric Garner se ha registrado una disminución de arrestos, pero el NYPD garantiza la seguridad

El reciente despido del oficial Daniel Pantaleo, señalado por la muerte en 2014 del afroamericano Eric Garner, en Staten Island, por uso excesivo de la fuerza durante un procedimiento de arresto, ha hecho que los agentes del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) hayan asumido un accionar menos severo, lo que llevó a que en la última semana las detenciones y citaciones a la corte disminuyeran dramáticamente.

Los arrestos bajaron en un 27% entre el 19 de agosto, día en que Pantaleo fue despedido, y el 25, pasando de 4,827 casos a 3,508. Esto ha despertado entre algunos sectores la inquietud de si esa nueva postura de los uniformados podrá afectar la seguridad de la ciudad, justo en la víspera de uno de los fines de semana del año donde suelen registrarse más hechos violentos.

Ese temor lo manifiesta Hortensia Lobo, residente de Washington Heights, quien se mostró en desacuerdo con que los oficiales cambien la manera como han venido realizando detenciones y luchando contra la delincuencia.

“Creo que hay más criminalidad últimamente en Nueva York. Estamos cerrando un verano muy fuerte. No justifico la brutalidad de la policía, pero tampoco quiero que bajen la guardia y dejen pasar las cosas, porque así poco a poco la ciudad volverá al desastre que era antes”, aseguró la dominicana, pidiendo incluso aumentar las acciones. “Yo creo que más bien se necesita mano dura con las bandas. Nunca estamos conformes. Cuando los policías se dejaron mojar, todo el mundo dijo que eran unos tontos, pero cuando actúan, son bestias”.

El jefe de Departamento del NYPD Terence Monahan hizo un llamado a la calma y no solo garantizó que la ciudad mantendrá su seguridad, sino que de paso explicó que la mayoría de casos en la reducción de detenciones tiene que ver con delitos menores, con los que los oficiales tienen discrecionalidad. Las citaciones criminales o tickets de comparecencia, disminuyeron un 29%, pasando de 1,655 a 1,181 en la misma semana del 19 al 25 pasado.

“Esto no va a hacer que la ciudad sea menos segura”, dijo el oficial, reconociendo que el despido del agente Pantaleo generó molestia entre los uniformados, quienes están tratando de actuar con más precaución. “Están haciendo su trabajo tan bien como lo han hecho. No tengo temor de que permitan que alguien salga lastimado”.

¿Un beneficio para minorías?

La gran mayoría no solo considera que la nueva postura de la policía sobre las detenciones no afectará la seguridad, sino que incluso activistas contra el abuso policial aseguraron que servirá para proteger más los derechos de los habitantes de la Gran Manzana, en especial las comunidades de color.

“Los neoyorquinos, especialmente los residentes negros y latinos, deberían dar la bienvenida a la ‘desaceleración’ de la Policía de Nueva York. La última vez que hubo una desaceleración operacional en enero de 2015, el crimen continuó disminuyendo”, aseguró el organizador comunitario Josmar Trujillo, destacando la disminución de vigilancia policial extrema.

“Los arrestos, especialmente los arrestos de bajo nivel, como saltar un torniquete del tren (conocidos como ‘broken windows’) no nos hacen seguros. Hace unos años, la gente decía que sin un alto número de paradas y registros, el crimen aumentaría y no pasó así. Sin embargo, para que la desaceleración sea más permanente, La Ciudad debe reducir el presupuesto de la policía de Nueva York y el número de oficiales”, agregó Trujillo, destacando que durante la Administración Bloomberg, cuando se redujo el personal de la policía, el crimen disminuyó.

El defensor del pueblo Jumaane Williams destacó que las cifras de arrestos no pueden ser entendidas como la representación de la seguridad de una ciudad y advirtió que un despido de un oficial no tiene nada que ver con que los policías dejen de hacer su trabajo.

“No hay un número ‘correcto’ de arrestos, al mismo tiempo parece claro que hay dos reacciones a raíz del despido del oficial Pantaleo: los neoyorquinos que reaccionaron pacíficamente y con calma, y las voces inútiles que sugieren que los oficiales no pueden o no deben hacer su trabajo”, dijo el Defensor del Pueblo. “Cualquier impulso para una desaceleración muestra que necesitamos un liderazgo adulto en la sala, y sigo con la esperanza de que la gran mayoría de los oficiales continúen haciendo lo que hicieron: trabajar para la gente de la gran Ciudad de Nueva York”.

El presidente del Concejo Municipal Corey Johnson, tampoco se mostró preocupado sobre que la disminución en arrestos sea una muestra de que la uniformada bajará la guardia.

“Tenemos el mejor departamento de policía del mundo y las mujeres y los hombres de NYPD hacen un gran trabajo manteniendo nuestras calles seguras. Tengo fe en que continuarán así”, dijo Johnson.

Temen cambie relación con la comunidad

Asimismo, el concejal de Brooklyn Rafael Espinal, criticó duramente al Sindicato de la Policía, al que acusó de querer dañar las relaciones entre la comunidad y la Uniformada y de generar temor entre los neoyorquinos.

“El PBA (Asociación Benevolente de la Policía) está creando una relación hostil entre nuestros grandes oficiales de policía y nuestras comunidades, mediante el uso de retórica negativa. Pero, los neoyorquinos no deberían preocuparse”, dijo el líder político. “El NYPD está haciendo su trabajo para asegurarse de que nuestras calles continúen siendo seguras y que no se tolere la violencia callejera”.

Espinal mencionó además que “si bien podría haber menos arrestos, es probable que las tácticas policiales agresivas no se usen para perseguir a las comunidades marginadas. Solo el tiempo lo dirá, pero nuestra ciudad seguirá siendo tan segura como lo ha sido”.

El puertorriqueño Pedro López, de 50 años, se mostró confiado en que la seguridad de la Gran Manzana no se verá afectada y aplaudió que los oficiales del NYPD tengan una nueva manera de accionar, disminuyendo su enfoque de fuerza.

“Pienso que la Policía de Nueva York, siempre ha utilizado fuerza excesiva, y eso no ha cambiado. Hay una discusión, una pelea entre dos personas, y aparecen cuatro patrullas, pero hay un tiroteo entre pandillas y aparecen al rato, para recoger los muertos”, dijo el residente de East Harlem, quien pidió que el NYPD fomente mejores entrenamientos para que enseñe a sus oficiales a lidiar mejor con situaciones no severas. “Yo pienso que siempre han sido muy agresivos, no son cordiales con las comunidades. No están adiestrados para situaciones menores. Si están bajando la guardia de la manera violenta de sus acciones, lo veremos al tiempo. El caso de Pantaleo, es solo una evidencia de la brutalidad policial. El funcionario lo asfixió, eso está muy claro”.

Sujay Vielma, ama de casa, y también residente de East Harlem, aseguró no sentirse preocupada por los cambios que están ocurriendo en el accionar policial y elogió el trabajo del NYPD para proteger a las comunidades.

“De verdad que yo he disfrutado la ciudad y me siento muy segura aquí. Tanto así, que camino día y noche al aire libre con mis hijos cada verano y no he sido testigo de nada extraño”, dijo la mexicana, madre de cinco niños. “Yo creo que la Policía de Nueva York actúa cuando se le necesita, de manera adecuada, pero en lo personal y familiar no tenemos referencias negativas”.

NYPD garantiza la seguridad

Y ante los temores de que pueda haber menos seguridad en la ciudad, el NYPD reafirmó su compromiso de proteger a la Gran Manzana.

“Las valientes mujeres y hombres que se unieron a la Policía de Nueva York lo hicieron con la solemne promesa de ayudar a las personas, combatir el crimen y mantener segura la ciudad de Nueva York. Es un juramento sagrado que los policías de NYPD siempre mantendrán al servicio de los neoyorquinos en cada vecindario de nuestra ciudad”, aseguró la detective Sofía Manso. “Estos oficiales están dedicados a la práctica de acciones policiales de precisión, enfocándose en los delincuentes que cometen delitos, no en la acumulación de números”.

Fredd Goldstein, vocera de la Administración De Blasio, advirtió que “los neoyorquinos deben estar seguros de que la ciudad es la más segura que haya existido y que eso no está cambiando”.

Y en medio de las posiciones encontradas que ha generado la confirmación en la disminución de los arrestos, el sindicato de la Policía manifestó su oposición a la manera como la jefatura de la Uniformada y el alcalde Bill De Blasio han manejado el despido del oficial Pantaleo. Ese grupo, por unanimidad, anunció que aprobó una resolución de ‘no confianza’ contra el mandatario local y el comisionado de Policía James O’Neill.

En su misiva, la Asociación Benévola de la Policía (PBA) exige que O’Neill renuncie y que el gobernador Andrew Cuomo use sus poderes de emergencia para destituir al Alcalde.

“Los votos de hoy son una acusación inequívoca a nuestros líderes fallidos en la Alcaldía y el Comando de la policía en 1 Plaza. Durante años, el alcalde De Blasio ha demonizado a los agentes de policía y ha socavado nuestros esfuerzos para proteger nuestra ciudad. Durante años, el comisionado O’Neill ha consentido al Alcalde y sus aliados contra los policías ”, dijo el presidente del PBA, Pat Lynch, en un comunicado.

“La terminación injusta de P.O. Daniel Pantaleo fue simplemente la gota que colmó el vaso: ambos hombres han mostrado un patrón terrible de malversación y falta de conducta que los descalifica para continuar sirviendo en sus oficinas actuales”, agregó el líder del sindicato.

Freddi Goldstein, vocera de la Alcaldía, rechazó las acusaciones de Lynch. “Este es otro intento del PBA para dividir a nuestra ciudad “, dijo la vocera. “Bajo este alcalde y comisionado de policía, nuestros oficiales y las comunidades a las que sirven están más unidas que nunca”.

Al mismo tiempo, funcionarios sindicales del NYPD están visitando a las diferentes delegaciones de la Gran Manzana y están instando a los policías a que tengan “precaución extrema” cuando detengan a los sospechosos, para evitar el destino de su ex colega Daniel Pantaleo.

La PBA tuiteó fotos de docenas de oficiales con copias de un volante titulado “Orientación para todos los miembros de la PBA sobre arrestos y uso de la fuerza”.

El folleto de una página instruye a los policías a convocar a un supervisor de patrulla y otros oficiales para “cada trabajo que implique una posible situación de arresto” y esperar a que llegue el respaldo a menos que se enfrente a un asunto de vida o muerte.

Además se indica que se debe “consultar con el supervisor de la patrulla” antes de realizar arrestos y documentar todas y cada una de las instrucciones que reciben en sus libros de notas.

En diversos mensajes publicados en la red social twitter se reitera que “debemos protegernos y seguir las nuevas pautas de la PBA sobre arrestos y uso de la fuerza” con la etiqueta #Notenemosconfianza.

El efecto Pantaleo en cifras