Suelta La Sopa expone a Julián Gil: Juez parece haber obligado al actor para que éste se reuniera con Matías

Al parecer el documento señala que el actor tenía que ver al niño sino quería pagar una multa de $250, porque éste ya había faltado a la cita previa con el menor

Ayer Suelta La Sopa se llevó tremenda exclusiva al compartir un documento legal en el que expusieron ante el público a Julián Gil. Fue Juan Manuel Cortés, panelista del programa y director de contenido del mismo, el que exhibió dicho material.

Ante las cámaras el conductor de televisión expuso lo siguiente:

“Mucha gente piensa que fue Julián Gil el que le rogó al juez que le permitiera ver a su hijo porque supuestamente Marjorie hace todo lo posible para que él no lo vea, en realidad no fue así, en realidad el juez, según este documento que tengo en mis manos, fue el que obligó a Julián a ir”.

Juan Manuel Cortés comentó que la semana pasada Julián tenía una cita para ver a su hijo, pero éste no llegó. Ante los hechos, según comenta el conductor de televisión, el juez le dijo que le pondrían una multa de $250 dólares si no asistía a esta reunión con su hijo, razón por la cual éste asistió a verlo recientemente.

Ante estas palabras Julián Gil no se ha quedado callado, y en la cuenta de Instagram de Suelta La Sopa cuestionó lo siguiente: “Que lastima que seas tan poco profesional. Estás seguro que me conoció. Estabas ahí y lo viste. Lo escuchaste decir papá”.

El actor también recalcó que: “Pagaría lo que no tengo para que hubieras estado ahí y ver al nene sufrir y sentirse como se sintió. Lloró sí y mucho, y no solo lloró ayer, llora siempre. Desde el día uno llora y eso no lo dices. O tienes memoria selectiva. Busca cada una de mis salidas del centro de convivencias. Búscalas y verás que en todas dije que era un crimen exponer al niño y llevarlo al centro”.

Gil no concluyó su desahogo sin antes señalar: “Y me parece más bajo de tu parte justificar mi ausencia con una foto en el cuarto del niño. Crees que eso es bonito. Acaso el papá está muerto para mostrarlo en foto. Te aconsejo que vayas por la derecha o expongo tus conversaciones, que me hicieron llegar tuyas con la abogada Pellón, donde se ponen de acuerdo en muchas cosas en contra de mi para mover la opinión pública, y confabular maliciosamente. Recuerda que tienes el techo de cristal y te estas metiendo en terrenos delicados”.

Sin embargo, en ningún momento el actor niega que haya sido “forzado por el juez” para reunirse con Matías.