Deseret Tavares predijo que la erupción de un volcán en Italia sería una señal de alerta para Estados Unidos

😱😱😱 estar vacacionando y que el volcán 🌋 decida activarse? Que miedooo!!!!!!… Un video captó el momento de la erupción del volcán de #Stromboli, una isla cercana de la costa de Sicilia en #Italia. Afortunadamente, no se registraron heridos. Escrito ✍️ vía: #cnn