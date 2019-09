Hermana de Thalía se lanza contra AMLO por bandas del narcotráfico en México

En redes sociales llamó al presidente mexicano de esta forma...

La hermana de la estrella internacional mexicana Thalía, Laura Zapata, se lanzó en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al referirse a él como “el presidentito”. Esto en el contexto de que López Obrador realizó su primer Informe de Gobierno, pues considera que el mandatario no ha hecho nada en contra de las bandas del narcotráfico y del crimen organizado.

Pues ya llego el presidentito del que hablaba @FelipeCalderon y hoy da su informe !!! https://t.co/q9nAMYLLfl — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) September 1, 2019

Pese a que no mencionó directamente a López Obrador, compartió un discurso del expresidente Felipe Calderón que se llevó acabo el 31 de enero de 2012, en el que fue interrumpido por un joven que reclamaba los índices de violencia, a lo que el entonces mandatario, respondió:

“Y no. Aquí, la ley no es ni del Chapo, ni de Los Zetas, ni del Golfo. Aquí es la que nos damos los mexicanos y no permitiremos que otra ley se imponga sobre la de los mexicanos, ellos son los que con sus armas están queriendo aprovecharse y quedarse con las rentas y por eso secuestran y por eso cobran derecho de piso y lo que más quisieran los criminales es un gobierno como el que tú reclamas. Yo no digo que tú vengas a defender los intereses de ellos. Lo que sí te digo es que quienes pretenden que el gobierno se quede cruzado de brazos, no defienda a la gente y que los criminales hagan lo que se les dé la gana, están muy equivocados, a lo mejor viene otro presidente y hace exactamente lo que tú quieres que no se meta, que se quede sentadito, calladito, volteando para otro lado. Pero pensar que eso va a acabar con la violencia o con la criminalidad es una ingenuidad. Se dice de otra manera en mi tierra, pero estamos en público”.

Ante ello, para Laura Zapata, ese presidente que no hace nada en contra de los criminales y que deja que los criminales “hagan lo que se les da la gana” es López Obrador.

