Lo que es bueno para los trabajadores es bueno para los negocios

Cuando Nueva York pasó una ley subiendo el salario mínimo por hora, los detractores declararon que a los negocios no les iba aalcanzar el dinero. Estaban equivocados.

Un nuevo reporte por parte del Proyecto Nacional de la Ley de Empleo (NELP por sus siglas en inglés), muestra que durante el mismo período en el que el salario mínimo por hora subió de $7.25 a $15, también creció el porcentaje de retención de los trabajadores, crecieron los trabajos y la salud de nuestra economía.

Resulta que darle la oportunidad a los neoyorquinos de recibir una compensación decente no solamente fue una victoria para los trabajadores, sino para la ciudad entera.

Ahora tenemos otra gran oportunidad para ayudar a que los trabajadores puedan proporcionar lo necesario para ellos y para sus familias a través de la propuesta de ley de Días Libres Pagados (Paid Personal Time), presentada por el alcalde Bill de Blasio y el defensor público, Jumanee Williams, la cual garantizaría días libres pagados para casi todos los neoyorquinos en la ciudad.

De convertirse en ley, los trabajadores no tendrían que presentar una excusa para tomarse días libres pagados y temer la consecuencia de perder una parte de su salario, o peor, su trabajo.

Esto daría un crítico y muy necesitado alivio a casi 1 millón de trabajadores en nuestra ciudad, quienes en este momento no tienen derecho a un solo día libre pagado para lidiar con asuntos personales, para pasar tiempo de calidad con sus familias, visitar a un ser querido en un hospicio, o participar en algún evento importante en sus vidas. Y aseguraría que los trabajadores que ya reciben días libres pagados no los vayan a perder si el negocio decide no dar más el beneficio.

Esta propuesta de ley se basa en la Ley de Pago por Ausencia Laboral Debido a Seguridad y Enfermedad, la cual fue expandida por el Alcalde de Blasio en el 2014, con trabajadores en negocios de cinco o más empleados, o con por lo menos un trabajador doméstico, ganando una hora de tiempo libre pagada por cada 30 horas trabajadas.

Para responder a las preocupaciones de los negocios, la propuesta de ley deja espacio para que los dueños de negocios puedan establecer protocolos para no tener interrupciones innecesarias y cumplir con los requisitos de la ley. Los dueños de negocios pueden exigir hasta dos semanas de aviso anticipado e imponer algunas excepciones razonables para aprobar los días libres y prevenir que muchos trabajadores usen sus días libres al mismo tiempo.

Personalmente, tengo la fortuna de poder tomar días libres pagados, los usé recientemente para reunirme con mi familia y celebrar el 70 aniversario de mi mamá, para participaren un taller que me ayudará en mi desarrollo profesional, y para visitar a una amiga que está pasando momentos difíciles.

Todos los neoyorquinos deberían tener las mismas oportunidades, especialmente cuando sabemos que los negocios pueden ser exitosos y a la vez ayudar a sus empleados a mejorar la calidad de sus vidas.

Como Comisionada del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, trabajo todos los días para abogar por los derechos de los neoyorquinos en el lugar de trabajo. Tenemos que parar de usar a los trabajadores como peones que se pueden reemplazar cuando lógicamente estén agotados. Todos los trabajadores merecen la misma dignidad, respeto, y derechos. Tener días libres pagados debe ser un derecho para todos los trabajadores, no un privilegio reservado para algunos. Y toda economía avanzada en el mundo, excepto por los Estados Unidos, les garantiza a los trabajadores este derecho.

Ya que hemos subido el salario mínimo de los trabajadores para que puedan proporcionar lo necesario para sus familias, y hemos probado que los negocios siguen teniendo éxito, debemos asegurarnos que todos los neoyorquinos tengan la oportunidad de pasar tiempo con las personas por las cuales trabajan tan duro. Y ahora es el momento de hacerlo, ¡hagamos realidad la Ley de Días Libres Pagados (Paid Personal Time) hoy!

–Lorelei Salas es la Comisionada del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la Ciudad de Nueva York, que incluye la Oficina de Normas y Asuntos Laborales. Aprenda más en nyc.gov/workers