Los parques de Walt Disney en Orlando, Florida, reducen su horario por huracan Dorian

ORLANDO, Florida – Los parques temáticos de Walt Disney World anunciaron hoy que su operación será limitada mañana martes debido al paso del huracan Dorian.

Magic Kingdom abrirá de 8:00 a 3:00 p.m.; Epcot de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.; Animal Kingdom de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y Hollywood Studios operará de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., informó la empresa.

En sus 45 años de historia, estos parques solamente han cerrado en seis ocasiones. La última vez fue hace dos años, cuando las operaciones se detuvieron durante dos días debido al impacto de huracán Irma.

En cuanto al resto de las instalaciones, Walt Disney informó que Disney Springs abrirá de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. y que ESPN Wild World of Sports y Disney’s Blizzard Beach permanecerán cerrados.

Mientras, Disney’s Typhoon Lagoon, Winter Summerland Miniature Golf y Fantasia Gardens Miniature Golf operarán de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

(Por José Javier Pérez)