Lo que los neoyorquinos inmigrantes deben saber sobre la norma de carga pública

Los recientes cambios que anunció el Gobierno federal sobre cuándo algunos inmigrantes se considerarían una “carga pública” según la ley migratoria, han suscitado el miedo y la preocupación de los inmigrantes por la seguridad y el bienestar de sus seres queridos.

La norma de carga pública de la Administración de Trump hará que a ciertos inmigrantes les resulte más difícil obtener la tarjeta verde o el visado si gozan de ciertas ayudas sociales, o si se estima probable que las usen. Sin embargo, lo que no debe olvidar es esto: la confusión provocada en torno a la norma representa un riesgo mayor que la norma en sí misma.

En primer lugar, la nueva norma de carga pública de la Administración de Trump aún no está vigente; la fecha más próxima en la que podría entrar en vigor es el 15 de octubre de 2019. Sin embargo, las demandas, como la que presentaron la Ciudad de Nueva York ante el Fiscal General del estado de Nueva York y los estados de Vermont y Connecticut, podrían invalidarla.

En segundo lugar, es importante que quienes están preocupados sepan que son muchos los que están exentos de la norma, la cual incluye a la mayoría de los titulares de tarjetas verdes y a inmigrantes que tienen diferentes tipos de visados. La norma no compete a refugiados, asilados, víctimas confirmadas de trata de personas ni a muchas otras categorías de inmigrantes.

Tampoco existe una prueba de “carga pública” para los titulares de la tarjeta verde que soliciten la ciudadanía.

Es importante señalar que la norma, incluso si entrara en vigencia, no cambiaría las leyes que determinan si los inmigrantes son aptos para programas y ayudas sociales. La Ciudad de Nueva York está comprometida a luchar contra esta norma y a instar a los residentes a que tomen las mejores decisiones para sí mismos y para sus familias. Por ello, ningún neoyorquino debería renunciar innecesariamente a las ayudas sociales a las que sea apto.

La Oficina del Alcalde para Asuntos del Inmigrante (Mayor’s Office of Immigrant Affairs, MOIA) —en alianza con Catholic Charities, El Diario, la Federación Hispánica (Hispanic Federation), la Sociedad de Ayuda Legal (Legal Aid Society), el Grupo de Asistencia Legal de Nueva York (New York Legal Assistance Group), la Coalición de Inmigración de Nueva York (New York Immigration Coalition), la Oficina para Nuevos Americanos (Office for New Americans) y Univision— patrocinará la semana entrante una actividad de dos días en la que los neoyorquinos inmigrantes accederán a ayuda gratis y confidencial en materia legal, y para que respondan a sus preguntas.

Para participar, sintonice Univision el lunes 9 de septiembre y el martes 10 de septiembre, y marque el 1-800-566-7636 entre las 5 p.m. y las 8 p.m. para hacernos preguntas en diferentes idiomas y para comunicarse con un proveedor de servicios de confianza en materia legal de temas migratorios.

Además, el jueves 12 de septiembre transmitiremos por Facebook Live, entre las 5 y las 6 de la tarde, un foro de expertos en temas legales listos para responder las preguntas de los espectadores. Únase a la conversación en la página de Facebook de Univision.

Nuestras agencias afiliadas y socios de las comunidades de los cinco distritos, mediante estas actividades y con el compromiso fundamental del personal de MOIA, laboramos para ayudar a las familias de inmigrantes a esclarecer la confusión provocada en torno a la norma ampliada de carga pública.

Aquellos neoyorquinos que no puedan participar en estas actividades podrán comunicarse con ActionNYC, nuestra línea directa gratuita y confidencial de servicios en materia legal y recibir respuesta a sus preguntas gratis con proveedores de servicios confiables en materia legal de temas migratorios que subvenciona la Ciudad. Llame al 1-800-354-0365 o marque el 311 y diga “public charge”. Se ofrece ayuda en más de 200 idiomas.

La Ciudad de Nueva York respalda a todos sus residentes inmigrantes sin importar su situación migratoria. Luchamos contra la norma de carga pública con cada herramienta a nuestra disposición y defendemos nuestro lugar como la ciudad ideal para inmigrantes.

Infórmese sobre la norma de la carga pública y demás recursos que ofrece la Ciudad de Nueva York en nyc.gov/PublicCharge.

-Bitta Mostofi es la comisionada de la oficina de Asuntos del Inmigrante de la Alcaldía de Nueva York