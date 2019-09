No tenía poder: Ricardo Peláez renunció a la dirección deportiva del Cruz Azul en vivo por Televisión

El director deportivo le plantó cara al aire a Víctor Garcés

El directivo favorito de la Liga MX le plantó cara a la directiva de Cruz Azul de forma pública en un programa de televisión y anunció su renuncia en vivo.

Ricardo Peláez anunció en Fútbol Picante, de ESPN que se hará a un lado del equipo de la máquina, debido a que no le dan el poder necesario para tomar decisiones y eso no es lo que considera correcto para el puesto de director deportivo.

Peláez fue clarísimo y explicó las razones por las que se despedirá de los jugadores y les anunciará que deja el equipo.

“Para mí el técnico lo tuvo que haber elegido el director deportivo y como no lo elegí yo y lo hicieron ellos y no tengo ningún poder deportivo en la institución me hago a un lado”, aseguró.

Además, agradeció en todo momento el apoyo mostrado por Guillermo Álvarez, presidente de Cruz Azul, y su hijo Robín.

Por otro lado, en una posición completamente encontrada, Víctor Garcés, vicepresidente del equipo dijo que Peláez no va a decidir qué hacer en el equipo… aunque por su puesto, sí debería.

“No es el director deportivo el que nos va decir lo que el quiere que sea para el club, podrá enriquecer el proyecto, pero no va a ser el que decida”, dejando clarísimo de nueva cuenta, como se manejan las cosas en el fútbol mexicano, al menos en Cruz Azul.

A falta de comunicado oficial y después de lo que se dijo en el programa de ESPN de Fútbol Picante, Robert Dante Siboldi sería nuevo DT de Cruz Azul y Peláez, por dignidad, estaría dando un paso al costado. Un chiste la administración dentro de Cruz Azul. #YoConPelaez pic.twitter.com/sUKCPlHwFa — FUERZA AZUL ®️ (@FuerzaAzulFc) September 6, 2019