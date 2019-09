Video: Chiquis Rivera ingresa a urgencias tras sentirse mal de salud

A la intérprete se le ve sumamente descompuesta

Chiquis Rivera tuvo que ingresar a urgencias después de sentirse mal de salud. La intérprete de “Animate y Verás” tuvo que cancelar su aparición en el programa de Platanito de Estrella TV.

En un video de Instagram Stories, la esposa de Lorenzo Méndez le pide una disculpa a todos sus fans que se quedaron esperándola en el programa de variedades.

“Nada más les quería pedir una disculpa a la gente que fue a Platanito, no estuve ahí. Tenía todas las ganas de ir pero voy a estar el día 12. Hoy me desperté sintiéndome un poco mal y fue empeorando y tuve que ir al urgent care. Aquí estoy descansando un poco, espero que mañana me sienta mejor”, se escucha a la famosa decir en el video.

Chiquis no explica cual fue su malestar pero un día antes había ido al dentista.

