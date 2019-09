¡Sorprendente!: Jennifer Lopez apunta al Oscar por su papel como “stripper”

Llueven elogios de la crítica a la boricua

La carrera como actriz de Jennifer Lopez le ha reportado un gran éxito en taquilla por las comedias románticas que ha protagonizado en el pasado, pero esa buena aceptación entre el público rara vez ha ido acompañada también del aplauso de la crítica. Hasta ahora.

La premiere este fin de semana en el marco del Festival Internacional de Toronto de la película ‘Hustlers’, basada en el caso real de un grupo de strippers que robó cientos de miles de dólares a sus clientes de Wall Street, ha dado pie a unos inesperados rumores acerca de si el personaje de una bailarina exótica entrada en años que organiza todo el complot le valdrá su primera nominación a los Óscar.

“Despertar esta mañana y enterarme de lo que estaban diciendo ha supuesto una verdadera sorpresa”, ha confesado acerca de la buena acogida que ha recibido la cinta en una entrevista a Los Angeles Times.

“Obviamente me siento muy halagada. Lo cierto es que siempre te esfuerzas al máximo… yo he participado en muchos filmes y he interpretado un sinfín de papeles, y al final he aprendido que lo importante es disfrutar con lo que haces, pero esta vez me he emocionado hasta las lágrimas. ¡A alguien le ha gustado lo que he hecho! Me lo he pasado muy bien en este rodaje, así que todo lo demás no importa, pero la cuestión es que sí que importa. Es bonito ver cómo tu trabajo duro por fin da sus frutos, resulta agradable”.