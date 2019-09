Aprender de la derrota: Al ‘Tata’ Martino lo bajaron de la nube sus paisanos

El “Tata” Martino reconoció que la estrepitosa derrota sufrida ante Argentina en partido amistoso de la fecha FIFA les permitió ponerlos en la “realidad” y asumir que tienen por delante mucho trabajo que realizar.

Salcedo y Araujo…¡qué par de centrales tan deprimentes tenemos! Y en la media cancha ¿dónde están Herrera y Edson Álvarez? México fue un desastre en el primer tiempo. ¿Qué pasa Tata Martino? — José Ramón Fernández (@joserra_espn) September 11, 2019

“No hay duda que nos puso en el lugar que realmente estamos y, como es lógico, la consecuencia es que hay que trabajar mucho de cara al futuro“, declaró Martino al concluir el partido.

“Son rivales de jerarquía, que los mínimos errores te lo hacen pagar y nosotros cometimos varios, pero sin lugar a dudas seguiremos trabajando de la misma manera y tratando de mejorar en errores porque los equipos que son buenos te los hacen padecer”.

#OJOALDATO – Martino iguala su peor derrota en el 1er tiempo en sus 21 años de carrera como entrenador profesional. También sufrió un 4-0 al descanso con Atlanta United ante Houston Dynamo el 03.03.2018. Su peor derrota sigue siendo ese Paraguay 0-6 México en Copa América 2007. pic.twitter.com/84YcyEYpKp — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 11, 2019

Martino dijo que había que analizar el partido como un amistoso, revisar todo lo sucedido y seguir trabajando ahora más que antes, de cara a mejorar, y sobre todo corregir errores.

En cuanto al futuro de la selección adelanto que iba a trabajar con nuevos jugadores, especialmente con los no habían estado en la Copa Oro, pero no tenía nada que ver si estaban o no en el extranjero.

Martino reiteró que otro resultado, como el de un 0-1, no hubiese sido valido, para el equipo porque no tal vez se diese la expectativa que podían haberlo ganado y la realidad fue que después de los primeros 15 minutos, Argentina fue muy superior.

Tata Martino: “Para mejorar se necesitan jugar más partidos de esta naturaleza”. El DT del #Tri habla tras derrota de #Mexico 4-0 ante #Argentina pic.twitter.com/swiO6c5JwE — Silvana Pagliuca (@DeportesDallas) September 11, 2019