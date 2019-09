Consejo de Salud del Estado aprueba la prohibición a los cigarrillos electrónicos con sabores

Ahora los comerciantes tienen dos semanas para retirar el producto o enfrentan multas de hasta $2,000

El Consejo de Salud Pública y Planificación del Estado aprobó por unanimidad el decreto del gobernador Andrew Cuomo que impone la prohibición de vender cigarrillos electrónicos con sabores en todo el estado y que, aunque entra en en vigor de inmediato, da dos semanas de ‘periodo de gracia’ a los comerciantes. Sin embargo, desde ya, las dudas y la incertidumbre prima entre los bodegueros y vendedores minoristas, quienes tendrán hasta el 7 de octubre para saber qué productos deberán retirar de sus tiendas.

El joven dominicano Jonatán Visonó, quien es encargado de una tienda que ofrece una gran gama de productos para fumadores en la calle 143 con Broadway, en Washington Heights, comentó que se enteró apenas este miércoles de la prohibición. El bodeguero opinó que eso significará un golpe para los comerciantes, porque los dispositivos con sabores, “son los que más se venden”.

“Escuché que los iban a retirar del mercado. Yo personalmente los uso. Me parece que como todo, si lo usas en exceso te va a hacer daño. Yo no he recibido instrucciones todavía, pero estoy seguro que esto va a dañar a muchos negocios”, expresó.

En la avenida Broadway en este vecindario del Alto Manhattan, se cuenta un promedio de un centro de venta de estos cigarrillos, por cada cuadra, entre las calles 142 y 132.

De acuerdo con el decreto emitido por el Ejecutivo estatal, y votado el martes en la noche por el Consejo de Salud Pública y Planificación del Estado, los minoristas que violen la prohibición enfrentarán una multa de $2,000 dólares, por comercializar unidades de los denominados e-líquidos con sabores, que también se conocen como ‘e-cig’. El decreto tendrá una vigencia de 90 días que podría extenderse, o convertirse en medidas más rígidas.

En una encuesta del 2017, dada a conocer por el Departamento de Salud del estado de Nueva York (DOH) se precisó que el 17% de los adolescentes de 15 a 17 años, actualmente usan productos electrónicos de vapor. El 19% de los adolescentes dijo que los sabores fueron la razón por la que probaron un cigarrillo electrónico por primera vez y el 27% reportó que los sabores fueron la razón por la que mantienen el uso.

“Los cigarrillos con sabores son muy populares aquí. Se venden mucho más que los cigarrillos tradicionales. Estoy seguro que es una guerra de las tabacaleras grandes, que saben que están perdiendo dinero ante esta opción. Yo estoy seguro que no hay muertos por el ‘vapeo’, pero sí por los otros cigarros”, dijo el vendedor quisqueyano, Jossie Domínguez

Nueva York se convirtió en el primer estado del país en prohibir los cigarrillos electrónicos con sabor, luego del reporte de enfermedades pulmonares asociadas con el vapeo, que se ha relacionado además con siete muertes.

Una controversia que no se evapora

El yemení Haman Mohhammed, quien comercializa estos populares productos en un estrecho local en la avenida Saint Nicholas, con la calle 125, en el Alto Manhattan, aseguró no tener la mínima información de las autoridades sobre el veto a la venta de estos productos, pero ratificó que dentro de todas las opciones de cigarros, es lo que más ha estado vendiendo en los últimos meses.

“La relación del precio de una caja de cigarros regulares en comparación con su duración es muy diferente si lo comparamos con los e-cigars, que resultan ser más económicos para los consumidores”, comentó el comerciante.

Voceros de la Asociación de Vapeadores del estado de Nueva York (NYSVA), un grupo que representa a 700 tiendas en todo el estado, están protestando la prohibición de los cigarrillos electrónicos con sabor.

Expresaron a medios locales que la medida “reducirá miles de empleos y obligará a los fumadores de mucho tiempo, que usaron vapores con sabor para abandonar su hábito, volver a los cigarrillos tradicionales”.

Spike Babain, miembro de la Junta Directiva de NYSVA aseguró que “sabores como la sandía y la fresa han salvado vidas”.

Otras organizaciones, como Familiares en Contra del Vapeo (PAVe) , que fue creada por tres madres en la Gran Manzana, preocupadas por el ascenso del controversial producto en el gusto de los jóvenes, puntualizaron que aplauden la medida contundente del Gobernador, pero tienen sus observaciones.

“Estamos profundamente decepcionados de que esta prohibición, no incluya a los productos con mentol. La mayoría de los niños que usan vaping usan menta y mentol y si estos sabores permanecen en el mercado, aquellos que han sido sus usuarios habituales, tendrán esta opción”, dijo Meredith Berkman, co fundadora de PAVe.

“Luego del decreto vendrá una ley”

La prohibición, que está en vigencia desde este martes y da a los comerciantes un periodo de gracia de dos semanas para retirar los productos, es la última de una serie de acciones para combatir el aumento de jóvenes que usan productos de vapeo.

El gobernador Cuomo defendió el decreto bajo el razonamiento de que “es innegable que las compañías de vapeo están usando deliberadamente sabores como chicle, Captain Crunch y algodón de azúcar para atraer a los jóvenes a los cigarrillos electrónicos: es una crisis de salud pública y termina hoy “

El mandatario estatal quiso destacar que Nueva York no va a esperar que el Gobierno federal actúe, y al prohibir los cigarrillos electrónicos con sabor, están salvaguardando la salud pública.

La Policía Estatal y el DOH se asociarán para intensificar los esfuerzos de cumplimiento contra los minoristas que venden a menores de edad, con la posibilidad de sanciones penales. Además de anunciar que avanzará una legislación para prohibir la comercialización engañosa de cigarrillos electrónicos a adolescentes y niños.

El Dr. Howard Zucker, comisionado del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, agregó que “el número alarmantemente de jóvenes en el estado de Nueva York, que están usando productos de vapeo es una crisis de salud pública. Estas regulaciones son parte de muchos pasos críticos, que estamos dando, para combatir esta tendencia. Continuaremos siendo agresivos para prevenir la adicción a la nicotina“.

Epidemia en las escuelas

40% de los estudiantes de 12 grado y el 27% de secundaria, en el estado de Nueva York, usan cigarrillos electrónicos, el incremento se asocia con los líquidos de sabor, según el Departamento de Salud del estado.

27,4% es el uso de estos dispositivos en las escuelas secundarias, 160% más alto que en 2014.

4,3% fue la tasa de tabaquismo en las escuelas secundarias de Nueva York en 2016 un mínimo histórico ante el 27,1% en el año 2000.

78% de los estudiantes de secundaria informan que han sido expuestos al marketing a favor del tabaco .

1 de cada 15 estudiantes de escuelas intermedias públicas informaron en 2018 que habían usado cigarrillos electrónicos en los últimos 30 días en centros escolares de la Gran Manzana

13,000 estudiantes reconocieron usar estos dispositivos, especialmente los mayores 9% en séptimo grado y 8.4% en octavo grado en la ciudad de Nueva York.

2.6% de los estudiantes de sexto grado aseguraron haber usado un e-cig, de acuerdo con un estudio del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York.

1 de cada 6 estudiantes de secundaria pública (17.3%) informó en 2017 que usaba cigarrillos electrónicos, en comparación con solo el 2.5% de los adultos, según el mismo estudio.