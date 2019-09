5 cosas para no perder de vista en la jornada 10 de la Liga MX

Oribe Peralta quiere anotarle a Morelia para no cumplir un año sin gol

Llegamos a la mitad del Apertura 2019 y aquí es donde comienza la verdadera carrera por la clasificación a la Liguilla. En esta jornada 10 tendremos duelos claves y records que podrían romperse, aquí te decimos cuáles.

1.- Oribe Peralta buscará sacudirse la Malaria.

En caso de no anotarle a Morelia, “El Hermoso” cumplirá mañana un año de sequía sin gol, algo de lo que no puede darse el lujo. Las Chivas de Tomás Boy vienen de ganar y buscarán hilvanar su segundo triunfo consecutivo, pero la visita a Morelia no será nada sencilla. La Monarquía es una de las mejores defensas del campeonato, con sólo 1 gol recibido por partido en promedio.

📝 Ellos son los 18 convocados para viajar a #MoreliaRojiblanca ⬇️⬇️https://t.co/sggZkPlDE9 — CHIVAS (@Chivas) September 19, 2019

2.- Dos DTs buscarán salvar su pellejo.

Tanto Ricardo la Volpe como Diego Alonso llegan apurados de puntos y de poner en evidencia que funcionan sus esquemas tácticos, algo que no ha sido muy notorio durante el Apertura 2019. Tanto Atlas como Toluca han quedado a deber y es momento de que demuestren que también quieren dar pelea para entrar a la liguilla, de lo contrario, es probable que sus técnicos empiecen a caminar en la cuerda floja.

3.- Necaxa quiere afianzar su superliderato.

El mejor equipo de la competencia quiere demostrar que no está en la cima por casualidad. Enfrente tendrá al León, que ha venido de menos a más. Los Esmeralda actualmente suman 5 partidos sin perder y están muy cerca de Necaxa en la tabla general, un triunfo los pondría por encima de los Rayos en puntos, así que con una combinación de resultados, ellos podrían terminar la jornada como líderes.

4.- América enfrentará a un equipo “muy gallo”.

Las Águilas tienen un compromiso difícil en el Azteca, ya que enfrentarán a los Gallos de Querétaro, equipo que ostenta el subliderato de la competencia. América está sólo a un triunfo de alcanzarlos en puntos, pero suman 4 duelos sin ganar y aún tienen bastantes bajas, así que luce difícil la tarea. Una victoria sería una inyección de ánimo para cualquiera.

5.- El duelo capitalino que no es clásico, pero como si lo fuera.

El único duelo entre equipos de la Ciudad de México que no es denominado Clásico se disputará este domingo y será muy especial porque ambos equipos tienen mucho que perder, por un lado Pumas buscará hacer valer la localía y seguir sumando puntos, porque empieza a correr riesgo de quedar fuera de la Liguilla; del otro lado está Cruz Azul, que en la liga aún tiene que demostrar que la reestructuración por la que acaba de pasar le está sentado bien. Ambos están muy necesitados del triunfo.