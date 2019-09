Esmeralda Pimentel, protagonista de telenovelas, se abre acerca de sus preferencias sexuales

La joven y bella actriz ha sorprendido a su público con sus revelaciones

La actriz Esmeralda Pimentel es reconocida por haber participado y protagonizado telenovelas de éxito que han agradado al público en latinoamérica. Una de estas historias fue “El Color de la Pasión”.

Ahora, en una entrevista reciente, la mexicana habló de su orientación o preferencia sexual. Haciendo una referencia sobre su entorno familia: “Yo crecí y siempre, a mí me gustaban las niñas y me gustaban los niños y jamás tuve en mi familia ni en la televisión, teatro o cine un referente que me ayudara a entenderme y a identificarme”, declaró, según reportó el portal de People en Español.

La actriz contó, también, que su crecimiento lo hizo rodeada de muchas dudas y conflictos alrededor de sus preferencias. Pero agradece que en el actualidad hayan espacios, programas, medios y ahora también historias en donde se aborden la diversidad sexual, quien ha hablado así debido a su participación en el Cuorum, el Festival Independiente de Cine de Diversidad Sexual y Género de Morelia.

“Creo que al hablar de diversidad sexual hablamos de libertad y que en este momento tan doloroso y efervescente del país en donde desconfiamos de las personas que deberían de cuidar de nuestra seguridad es importante que haya espacios donde se comulga el amor, donde se habla de la libertad y se recuerda quiénes somos”, aseguró Pimentel, como bien apunto dicho medio.

En la actualidad la joven actriz es pareja del también actor Osvaldo Benavides, quien ahora brilla en la serie de Salma Hayek, “Monarcas”.