Fernando Carrillo podría ser detenido en Estados Unidos

Pero no todo son malas noticias, parece que el actor volverá a las telenovelas y con él, tal vez, Adela Noriega

Parece que los problemas legales que enfrenta Fernando Carrillo con su ex pareja Margiolis Ramos, están tomando dimensiones preocupantes. El actor ha confirmado que podría ser detenido en Estados Unidos, como consecuencia de los mismos.

Carrillo contó que su ex ha pagado para que éste sea detenido sí pone un pies en Estados Unidos, razón por la cual éste afirma que por el momento no viajará a USA. Pero también recalcó que ella, Margiolis, lleva años viviendo aquí, no habla inglés y no puede ayudarle a su hijo con las tareas, pero que para ella es mejor salir en televisión.

“Podría ser detenido al pisar Estados Unidos, ya que ella pagó para que me detuvieran, pero de verdad que no es muy brillante, y lo digo con todo respeto, tiene dos años viviendo en Estados Unidos y no habla inglés, no puede ayudar al niño a hacer sus tareas. Para ella es más importante en la vida es esperar a que entre y me arresten, o salir 5 minutos en televisión. Entonces para qué volver a Estados Unidos, por ahora no lo haré”, dijo el actor según reportó La Botana.

Sobre su regreso al mundo de las telenovelas, le contó a Adela Micha que probablemente su regreso sea junto a Adela Noriega. Actriz que desde hace varios años está alejada de la pantalla chica.