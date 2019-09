AMLO dice que salarios son más altos en China y Centroamérica

El mandatario prometió revisar el salario de los trabajadores mexicanos

MÉXICO – El Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó ayer volver a subir los salarios mínimos en México el próximo año para reducir la diferencia con China.

“Cuando empezó el auge en China decían que ellos tenían como ventaja comparativa muy bajos salarios y que por eso China se convirtió en la fábrica del mundo y ahora resulta que el salario en China es superior también al salario de México, entonces sí es un tema que vamos a tratar”, sostuvo.

En su visita al Hospital Rural del IMSS de la comunidad de Mamantel, el tabasqueño también criticó la diferencia salarial con Honduras, El Salvador y Guatemala, donde dijo que se gana el doble, por lo que insistió en aumentarlos en México.

“Fíjense en qué niveles estamos de deterioro económico social, por eso tenemos que mejorar los salarios, los vamos a ir haciendo poco a poco, de manera gradual porque no se puede por decreto no se no es decir ‘va a aumentar al 100 por ciento el salario’ ¡no!

“Tiene que ir poco a poco aumentando salario, para que vaya mejorando el poder adquisitivo de los salarios, para que también tengamos actividades productivas, que se tengan empresas que den empleo y que tengan facilidades, no con salarios raquíticos, salarios justos”, afirmó.

AMLO consideró que incrementar los salarios es posible de forma gradual, pues, aseguró, todo depende de cómo se administre el presupuesto.

“Si hay honestidad alcanza el presupuesto sin endeudar a México, sin que haya aumento de impuestos, sin que haya gasolinazos”, afirmó.

En Mamantel, al sur de Campeche, cerca de Macuspana, Tabasco, el Mandatario cerró su décimo tercera gira de fin de semana por los 80 hospitales rurales del IMSS, la cual inició el pasado 5 de julio.

Entre viernes, sábado y domingo recorrió 6 hospitales en Yucatán y Campeche, y llegó a 60.

En cada mitin, López Obrador resaltó los supuestos logros de su Gobierno, insistió en que cumplirá sus promesas de campaña, acusó la corrupción en el pasado y promocionó sus proyectos para el sureste, como el Tren Maya de 150 mil millones de pesos que cruzará por Chiapas, Tabasco,

Quintana Roo, Yucatán y Campeche y que, según su predicción, impulsará la economía de la zona.

“Eso no les gusta a algunos, a los conservadores, pero ya le tocó, ya es el tiempo del sureste, estaba muy abandonado el sureste, todo era para el centro y para el norte, pero ahora ya está de Presidente de la República un choco campechano”, sostuvo.