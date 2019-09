Renuncia funcionario de AMLO tras llamar “valientes guerrilleros” a secuestradores de empresario

AMLO lamentó la renuncia de su exfuncionario

MÉXICO – Pedro Salmerón renunció como titular Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), luego de que catalogara como “valientes guerrilleros” a quienes secuestraron y mataron al empresario Eugenio Garza Sada, ocurrido en la década de los 70.

Las polémicas declaraciones, llevaron a la renuncia a Salmerón el fin de semana.

AMLO lamentó la renuncia de Salmerón y dijo que era mejor como historiador, que como funcionario.

Los exguerrilleros Francisco Ornelas Gómez y Florencio Lugo Hernández defendieron los dichos del extitular del INEHRM sobre los integrantes de la Ligra 23 de septiembre, responsables del asesinato del empresario Eugenio Garza Sada.

Tras recibir el Premio Nacional Carlos Montemayor en la exResidencia Oficial de Los Pinos, Ornelas afirmó que los jóvenes perpetradores eran valientes que buscaban “pegarle” a un grupo de poderosos.

“La realidad es que era un enfrentamiento y Eugenio Garza Sada representaba pues a los poderosos del Grupo de Monterrey, y era, haciendo un comparativo, como lo hizo Lucio Cabañas, cuando secuestra a Rubén Figueroa”, señaló.

“Entonces había que pegarle a un icono del grupo que era muy poderoso, el mas poderoso de Monterrey, y por eso el comentario de Salmerón, y que lo conozco, mis respetos para él, yo estoy de acuerdo con lo que él expresó”.

Salmerón renunció a la titularidad del INEHRM, luego de la polémica que generó por llamar “comando de valientes jóvenes” a quienes asesinaron a Garza Sada en 1973. La Secretaría de Cultura de inmediato lo sustituyó por Felipe Arturo Ávila.

-¿Estaba justificada esa acción?, se le preguntó en entrevista al sobreviviente del ataque al cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua, realizado el 23 de septiembre de 1965 por un grupo guerrillero.

“De alguna manera sí, pero había que preguntárselo a los que lo decidieron, pero lo lamentable pues es que muere una persona, pero era una guerra, ellos no tenían contemplaciones a decir ‘unos balazos y ya, matamos a este’. No, no, los torturaban, los hacían garras, los desaparecían”, dijo.

-¿Coincide entonces en que eran jóvenes valientes, como dijo el historiador?, se le insistió.

“Sí, sí, de acuerdo por eso que le digo, era pegarle a un icono que representaba a la alta burguesía del Grupo Monterrey”, reiteró.

Por separado, Lugo Hernández afirmó que para él, todos quienes participaron en el movimiento de guerrilla de aquella época no sólo eran jóvenes valientes, como sostuvo Salmerón, sino también conscientes.

“Mi opinión es que hubo un gran problema al parecer en contra de este historiador, pero lo que podemos decir al respecto es que se le declaró la guerra al sistema, al Gobierno, era una guerra, era una lucha de clases”, expuso el también sobreviviente del ataque al cuartel.

“Era un movimiento donde tenían que caer de un lado o del otro, obvio para nosotros todos los compañeros que participaron pues fueron eso que dijo él, fueron jóvenes muy valientes”.

