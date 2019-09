No hay críticas feas contra Adamari López ante atuendo casual en ‘Un nuevo día’

La chaparrita consentida luce casual y espectacular en Telemundo

Adamari López es una de las presentadoras más queridas por el público latino. Su incursión en “Un nuevo día” siempre trae alegría a cuadro ya que sus buenas vibras traspasan el televisor.

La conocida “chaparrita consentida” ha sido fuertemente criticada por los atuendos que usa en el matutino de Telemundo. Para en uno de sus “looks” más recientes, López se dejó ver con unos pantalones negros y una blusa meganta que la hacía el foco de atención.

Adamari dejó a todos sus admiradores impresionados con su atuendo que no tardaron en reaccionar positivamente.

“Preciosa Adamari, que Dios te bendiga siempre”, un admirador comentó. “Hoy sin duda ese look se le ve muy bien”, otro fan agregó. “Esa mujer la admiro mucho, me gusta su forma de ser en todos los sentidos”, otro fan dijo. “Andale, así sí. Que bella. Cuando uno no es muy estilizado, [se tiene] que buscar atuendos que vayan de acuerdo a nuestro cuerpo y que nos hagan lucir mejor”, escribió otro seguidor.