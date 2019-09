Irina Baeva confesó cómo inició su romance con Gabriel Soto, y hoy, Geraldine Bazán le responde

Geraldine dice que la rusa está dando "patadas de ahogado"

La actriz rusa, Irina Baeva, confesó recientemente las razones que la llevaron a aceptar tener una relación con Gabriel Soto, aún cuando éste todavía era una hombre casado, con Geraldine Bazán.

Baeva quiso ser honesta y declaró: “Yo me enamoré de un hombre separado que con honestidad me dijo que lo único que le unía con su pareja, con su expareja, era un papel, por eso ambos, ¡ojo¡, ambos decidimos iniciar una relación y ahí fue cuando me convertí en un demonio”.

Ante lo anterior ha sido juzgada, criticada y señalada, tanto por el público, como por algunos medios de comunicación, entre ellos El Gordo y la Flaca. Sobre todo porque su declaración fue pública.

Ante la confesión de Baeva, Geraldine Bazán no se quedó callada y habló: “Creo que finalmente con esas declaraciones lo que hizo fue reconfirmar lo que yo les había contado hace algún tiempo por así decirlo. Me parece que es un instinto de supervivencia, patadas de ahogado por así decirlo”, según reportó el portal de la revista People.

Sobre los insultos que ha podido recibir Irina, Bazán se solidariza al reconocer que le parece fea la situación: “Lo que se dice de los insultos si está bien feo, si se siente feo la verdad, digo imagínate a mí me dicen cornuda, a mí me dicen ardida pero no es por algo que yo haya hecho”.