Pandilleros hispanos balean a hombre que les pidió dejar de usar palabra racista

La víctima tomaba fotos en un parque

Un fotógrafo en Arizona sobrevivió a nueve impactos de bala en un altercado con pandilleros hispanos.

El sujeto identificado como CT, por razones de seguridad, tomaba fotos el 12 de septiembre en el Parque Encanto de Phoenix cuando un grupo de jóvenes apareció en la escena. Uno de ellos pidió a CT que les sacara una imagen.

El profesional respondió afirmativamente y aclaró que no les cobraría. El hombre tomó la foto y fue ahí cuando los jóvenes empezaron a usar un término racista.

CT dijo a los jóvenes que no podían usar la palabra ya que no eran negros. De manera respetuosa pidió que no la usaran frente a él. La escena fue registrada en video por el fotógrafo.

La grabación muestra cuando la discusión subió de tono y en un momento se oye una serie de disparos. (Ver video)

CT fue baleado nueves veces, pero pudo llamar al 911. Los hombres huyeron de la escena sin llevarse el equipo del fotógrafo.

“Estoy aquí por las bendiciones del señor”, dijo CT a ABC.

Ricardo Mendoza Sánchez y Ángel Romero, junto a un adolescente de 17 años, fueron capturados el 26 de septiembre. Las fotos de CT fueron clave para dar con los individuos.

Las autoridades los acusaron de ataque agravado y actividad con pandillas, algo criticado por CT y familiares.

“Dos personas me dispararon nueve veces, ¿cómo puede llamarse eso ataque agravado”, dijo CT a Atlanta Black Star. “Me intentaron asesinar”.

Los sospechosos portaban armas de fuego en el momento de su captura.