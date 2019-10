Video: Lyn May asegura que se casará con su novio 30 años más joven que ella

La vedette reveló que la celebración será en México

Lyn May está a punto de pisar el altar de nuevo.

La vedette expresó ante las cámaras del programa De Primera Mano que está a punto de contraer matrimonio con su novio, quien es 30 años menor que ella.

“Ya me voy a casar… ya estoy comprometida“, dijo en un evento frente a las cámaras.

Cuando le preguntaron sobre el paradero de su amor, la bailarina de 67 años agregó que está trabajando en Estados Unidos.

“Por ahí está escondido, por allá en Los Ángeles…Ya mañana voy a ir a ver mi vestido de novia“.

Durante el programa agregó que su boda será dentro de dos meses, aunque aún no tienen bien aterrizado el lugar.

“La boda va a ser en México, por la Iglesia. Ahorita estoy ensayando con el mariachi para trabajar en la noche. Ahorita ando en San José California.

“Despedida de soltera a lo mejor sí hay, pero ahorita mi novio está trabajando mucho en sus negocios en Los Ángeles. Somos muy trabajadores los dos.

Lyn dio más detalles sobre su próximo esposo, incluso ya caló la mercancía.

“Es muy padre, me llevó a unas tiendas, ahí anduvimos y yo no sabía que me iba a comprar el anillo. Yo me quedé viendo abrigos y eso y al poco rato sacó el anillo y me hizo la proposición (sic) de que si quería ser su esposa y me puso el anillo.