Nuevo millonario en NJ: premio mayor de lotería Jersey Cash

Un afortunado jugador ganó el premio mayor de $1,332,203 dólares en el sorteo del jueves de Jersey Cash 5, según informó la Lotería de Nueva Jersey.

El boleto ganador se vendió en “Country Farms”, una tienda de conveniencia ubicada en193 Route 70 West, cerca de Whitesville Road, en Toms River, en el condado Ocean. Los números ganadores fueron 6, 27, 41, 43 y 44. El número Bullseye fue el 43 y el multiplicador XTRA 2.

El nombre del afortunado jugador no ha sido revelado. Los beneficiados tienen exactamente hasta un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su dinero. En Nueva Jersey los ganadores de lotería pueden permanecer anónimos, según una ley aprobada en 2020.

El premio mayor de Jersey Cash 5 quedó restablecido a $160,000 dólares para el sorteo de hoy sábado 11 de julio. Las probabilidades de acertar los cinco números y ganar el premio mayor con un boleto de $2 dólares son de 1 entre 1,221,759, recordó NJ.com.

El pasado 6 de mayo otra persona en Nueva Jersey ganó un premio mayor de $3,28 millones de dólares en la lotería Jersey Cash 5, un juego de sorteo diario de la Lotería de Nueva Jersey. Los jugadores eligen cinco números entre el 1 y el 45, y pueden añadir la opción XTRA para tener la oportunidad de multiplicar hasta cinco veces los premios que no correspondan al premio mayor. El número Bullseye ofrece a los jugadores una oportunidad adicional de ganar. Los sorteos se celebran los siete días de la semana a las 10:57 p.m.

En tanto, la Lotería de Nueva York sigue siendo la más grande y rentable de América del Norte, contribuyendo con $3,600 millones de dólares en el año fiscal 2024-2025 para ayudar a apoyar la educación pública K-12 en todo el estado. Según las estadísticas, Nueva York es el estado con más “suerte” en EE.UU. por la cantidad de ganadores de premios mayores en las loterías Powerball y Mega Millions en las últimas décadas.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).