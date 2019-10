El frío llega a Nueva York a partir de hoy como si estuviera empezando el invierno

El clima de verano en otoño que se sintió este miércoles en Nueva York daría paso a una baja en las temperaturas a partir de hoy.

La inestabilidad en las condiciones del tiempo responde esta vez a un frente frío que ha traído lluvias y tormentas eléctricas a la zona desde ayer. Una vez el sistema se establezca, las temperaturas descenderán entre los 50 ºF y 55 ºF grados, lo que obligaría a los residentes a sacar sus abrigos de invierno.

A las 1:43 p.m. del miércoles, el Central Park alcanzó oficialmente los 91 ºF. Esta es la sexta vez que la Gran Manzana alcanza los 90 grados en el mes de octubre en los últimos 78 años, de acuerdo con un mensaje en Twitter del Servicio Meteorológico Nacional.

🍂Temperatures will be in the low 60s and upper 50s today. Much milder and even a bit chilly! Fall is in full swing. pic.twitter.com/mO1sNZiwQx

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) October 3, 2019