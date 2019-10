Belinda debuta en teatro musical con “Hoy no me puedo levantar”

La cantante será la encargada de cerrar la temporada en México de la puesta en escena

A unos meses de que “Hoy No Me Puedo Levantar” se despida oficialmente de los escenarios, la obra musical no podía irse sin coronar sus presentaciones con Belinda, su musa más buscada.

Así lo consideró el productor Alejandro Gou, quien aseguró que con ella cerrarán con broche de oro en México.

“Estoy muy contento y muy feliz porque llevo tres temporadas que la ando buscando. Pude hablar con ella hace un mes y le encantó la idea, sólo vio su agenda y de inmediato nos acomodamos muy bien. Ella siempre quiso hacer la obra porque es amante de Mecano, le encantan sus canciones, entonces está feliz de incursionar, es su debut en teatro como actriz y productora de esta obra”, contó Gou en entrevista.

Aunque en las temporadas anteriores confesó tener una buena experiencia trabajando con Danna Paola y María León, quienes interpretaron a María (el mismo rol que hará Belinda), el también productor de “Jesucristo Súper Estrella” aplaudió el compromiso de la intérprete de “Egoísta”.

“Desde Jesucristo me decían que me iba a meter en problemas por trabajar con artistas de esa talla, pero cuando les cumples, y ellos a ti, lo acordado, no hay conflicto. Con Belinda llegamos a un muy buen acuerdo, tanto ella como yo sabemos qué tenemos que hacer. Pero ella es una chava muy profesional que se entrega a todo. Desde esta semana que hemos estado trabajando hemos tenido que repetir porque ella quiere que quede perfecto todo”, compartió Gou.

Sin embargo, la alegría por tener la actuación de Belinda se ve un poco opacada para el productor porque sólo podrá presentarla hasta abril del 2020, debido al pleito por los derechos de la obra entre los dueños.

“Creo que será muy difícil que lleguen a un arreglo porque se tendrían que contentar y ahora están muy distanciados. Tal vez esto no vuelva a pasar nunca en la vida, por eso esta temporada será la más grandes de todas”, dijo Gou.

A partir del 31 de enero hasta el 4 de abril, Belinda y el resto del elenco, el cual no está confirmado porque la siguiente semana serán las audiciones, actuarán solamente durante 60 funciones.

“Hoy No Me Puedo Levantar” será presentada en el Centro Cultural Teatro 2 en la Ciudad de México y espera llegar a Monterrey y Guadalajara.

Por su parte, la cantante confirmo por medio de su cuenta oficial de Instagram, su participación en la obra:

“Uno de mis más grandes sueños siempre fue hacer teatro musical, por primera vez estoy coproduciendo y protagonizando esta obra de arte“.