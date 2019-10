Gennady Golovkin está harto de que le pregunten sobre el “Canelo” y explotó: “Para mí no es nada, su nombre no es nada”

El pugilista peleará mañana contra Sergiy Derevyanchenko por el cinturón que le pertenecía a Álvarez

Gennady Golovkin llegó a su límite y no toleró que le hicieran más preguntas en torno a Saúl “Canelo” Álvarez, ya que el soviético peleará este sábado contra Sergiy Derevyanchenko y se molestó de sobremanera cuando le preguntaron qué opinaba sobre la próxima pelea del mexicano.

“No estoy pensando en Canelo, no estoy pensando en su siguiente pelea, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntale a él o a alguien más. Para mí no es nada, su nombre no es nada“, respondió visiblemente molesto al reportero que lo entrevistaba para TUDN.

@GGGBoxing le pidió a los periodistas que no le pregunten sobre @Canelo y que se concentren en la pelea de mañana.

GGG se enfrentará a Derevynchenko por el título de peso medio, que precisamente quedó vacante luego de que la FIB le despojara del cetro al “Canelo” por no enfrentar al pugilista ucraniano, quien buscará derrotar a Gennady y dar un golpe de autoridad en la división.

“Canelo” y Golovkin tienen una vieja rivalidad, luego de que el mexicano le arrebatara el invicto al kazajo –y sus cinturones- el año pasado y de que en el 2017 su primer combate terminara en empate.