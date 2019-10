¿Existe la adicción al azúcar? Aprende a evitar su consumo

Su consumo moderado es necesario para el cuerpo, pero también puede causar adicción

El exceso de azúcar puede causar adicción, y esto trae consecuencias notoriamente graves para la salud, ya que podrías correr el riesgo de desarrollar diabetes. Pero, ¿es posible evitar su consumo?

¿Qué produce el consumo excesivo de azúcar?

A nivel neuronal, la adicción al azúcar provoca cambios en los neurotransmisores, haciendo que el cuerpo tenga la urgencia de consumir más de este producto. Y esto se debe al estímulo que produce este producto en el cerebro.

Así, quienes comiencen a consumir azúcar en exceso necesitarán cada vez más, buscando consumir productos que contengan más azúcar, tales como donuts, pasteles, dulces, galletas, entre otros.

Por otro lado, cuerpoymente.com indica que aquellas personas que tienen problemas de ansiedad o depresión suelen consumir más azúcar o alimentos que la contengan, como el helado o el chocolate, para tener una sensación de bienestar.

Sin embargo, quienes consumen azúcar en exceso pueden desarrollar graves problemas de salud, tales como la diabetes y la obesidad, entre otros. Por eso es importante detectar si el consumo excesivo te está llevando a la adicción.

¿Cómo disminuir el deseo de consumir azúcar?

Si sientes que necesitas comer cosas muy dulces, o le pones azúcar al café más de la cuenta, entonces es probable que seas adicto o sufras de ansiedad. Por eso, lo principal es que seas consciente de tu situación, y trabajes por disminuir su consumo.

Al principio, tal vez hacerlo no sea fácil, o no te des cuenta de que tienes un problema, ya que la adicción al azúcar no se nota de inmediato, pero si en tu próxima visita al médico los niveles de azúcar son altos, entonces es hora de que tomes cartas en el asunto.

En esencia, debes cambiar tu forma de alimentarte. Puedes sustituir productos dulces por frutas, tales como la manzana, pera, naranja u otros, que te ofrecerán la glucosa que tu cuerpo necesita.

De la misma forma, consumir jugos naturales en vez de envasados o bebidas gaseosas también es un buen paso. Disminuir la dosis de azúcar en el café o dejar su consumo también te ayudará.

Por otro lado, tener una buena rutina de ejercicio te ayudará a cuidar mucho mejor de tu salud.