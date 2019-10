Joy Huerta es estrella y mamá de tiempo completo: no se separa de su nena

Viajarán juntas todo lo que sea necesario

Joy Huerta no se quiere perder ni un instante del crecimiento de su hija Noah de tan sólo 4 meses de nacida, por lo que asegura que estará acompañada de su esposa Diana Atri y su nena en cada compromiso de trabajo que tenga.

“Ella (Diana Atri) es una persona muy reservada, no le gusta el ojo público, por fortuna tiene un trabajo en el cual puede haber gente que se encarga de lo que ella hace, está en producción de arte, y la familia puede viajar con nosotros”, indica.

“Y pues de aquí a que la nena entre a la escuela creo que estaremos viajando juntas lo más posible”, agrega.

Jesse & Joy presentaron su nuevo sencillo “Tanto”, tema en colaboración con el cantante Luis Fonsi, donde la mexicana comparte que desde que se convirtió en mamá, su sensibilidad aumentó considerablemente.

“Ya una vez que eres mamá, ya es un amor completamente desbordado, definitivamente me siento mucho más sensible a mi entorno, muchísimo más susceptible y en la manera en la que cambia creo que, si ya antes teníamos responsabilidad en base a lo que nosotros hacíamos, y ahora que ya tengo a mi propia nena, creo que esa responsabilidad aumenta, para que cuando la niña tenga 15 años, no diga “ay a ver, tú que tanto me decías…” ¿no?”, platica.

Y aunque acepta que no es el momento de pensar en agrandar la familia, Joy se muestra entusiasta ante la idea de tener otro bebé.

“En su momento yo creo que sería algo que valdría la pena platicar entre nosotras, pero por ahorita, créanme que tenemos las manos muy ocupadas con la nena”, expresa.

Con información de Mezcalent