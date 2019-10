Hispano salvó a hombre de otro ataque a palos por parte de acusado en muerte de desamparados en Chinatown

Randy Santos es sospechoso de una agresión cerca de Hudson River Park antes del reportado hace casi una semana en el barrio asiático

Un joven hispano habría sido clave para que un quinto desamparado no muriera víctima del sospechoso de asesinar a otros cuatro en Chinatown, Manhattan, el sábado pasado.

Argenys Vargas celebraba sus 19 años con amigos en Hudson River Park por la calle 29 Oeste el pasado 27 de septiembre antes de la 1 a.m. cuando vio a un hombre golpeando a otro con un palo.

Las autoridades creen que el sospechoso en ese incidente es Randy Santos, de 24 años, acusado por el ataque mortal a golpes de cuatro indigentes en la zona de Chinatown, en Manhattan, la madrugada del 5 de octubre.

En un momento del ataque, Vargas vio cómo el agresor trataba de lanzar a la víctima -ensangrentada- al agua.

“Yo vi a este tipo golpeado…yo no me lo podía imaginar”, relató el muchacho al Daily News. “El (atacante) no era tan fuerte como para levantar al otro y lanzarlo, así que su cabeza colgaba. El camino estaba lleno de sangre. Era realmente incómodo”, agregó.

El entrevistado dijo que, en ese momento, decidió acercarse al atacante para intentar detenerlo.

“Yo solo dije ‘tienes que parar, hombre’, y él solo empezó a arrojar”, describió Vargas.

“El era igual de grande que yo, así que yo creo que él estaba más preocupado en pelear conmigo”, añadió el hispano.

Al momento, las autoridades no han presentado cargos contra Santos por este ataque.