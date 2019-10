¿Preocupado por los beneficios públicos y la inmigración? Lo que los neoyorquinos inmigrantes deben saber sobre norma de carga pública

Llame a la Línea Directa de Nuevos Americanos al 1-800-566-7636 entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m. el martes 15 de octubre

Ha habido mucha confusión sobre la nueva norma de carga pública. Lo que está claro es que la regla de carga pública de la Administración Trump dificultará que ciertos inmigrantes obtengan tarjetas de residencia o visas si el gobierno cree que es probable que utilicen ciertos beneficios públicos en el futuro. Pronto quedará claro si los tribunales federales intervendrán para detener temporalmente la entrada en vigencia de la nueva norma el 15 de octubre y, finalmente invalidarla.

Hay dos demandas legales pendientes en nuestra área: una presentada por la Ciudad y el Estado de Nueva York ante el Fiscal General del Estado de Nueva York y los estados de Vermont y Connecticut; el otro presentado por Make the Road New York, El Comité de Servicios Africanos, La Federación Asiática Estadounidense, Servicios Comunitarios de Caridades Católicas y Red Católica de Inmigración Legal, Inc. Esperamos tener noticias del tribunal de distrito federal muy pronto.

No importa lo que suceda. Si recuerda una cosa de este párrafo, tenga esto presente: la confusión en torno a la regla plantea un riesgo mayor que la regla en sí porque lleva a las personas a descontinuar innecesariamente de los beneficios públicos necesarios para el bienestar de sus familias. El hecho es que muchos solicitantes de la tarjeta de residencia ni siquiera son elegibles para los beneficios públicos enumerados en la nueva regla; solo son elegibles los miembros de su familia que son ciudadanos de los Estados Unidos o que ya tienen su tarjeta de residencia. Y no importa si un miembro de la familia que es elegible ha tomado o tomará estos beneficios públicos; lo único que importa es si es probable que el solicitante de la tarjeta de residencia reciba estos beneficios en el futuro.

Es importante para aquellos que están preocupados saber que muchos inmigrantes están exentos de la regla de “carga pública”, incluida la mayoría de los poseedores de la tarjeta de residencia e inmigrantes con muchos tipos de diferentes visas. La regla no se aplica a los refugiados, asilados, víctimas certificadas de tráfico humano y varias otras categorías de inmigrantes. No existe una prueba de “carga pública” para los poseedores de la tarjeta de residencia que solicitan la ciudadanía o para renovar sus tarjetas de residencia.

Críticamente, la regla de la carga pública, incluso si entra en vigencia, no cambiará las leyes que rigen si los inmigrantes son elegibles para beneficios y programas públicos. Y, los beneficios públicos utilizados por niños o los miembros de la familia de un solicitante de la tarjeta de residencia o de diferentes visas no contarán en contra de ellos a menos que también sean beneficiarios de esos beneficios públicos. Ningún neoyorquino debería renunciar innecesariamente a los beneficios públicos para los que es elegible.

La Ciudad y el Estado de Nueva York están comprometidos a luchar contra esta regla y ayudar a los residentes a tomar las mejores decisiones para ellos y sus familias.

El 15 de octubre, la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Alcalde (MOIA), la Oficina del Estado de Nueva York para Nuevos Americanos (ONA), Caridades Católicas, El Diario, la Federación Hispana, La Sociedad de Ayuda Legal, El Grupo de Asistencia Legal de Nueva York, La Coalición de Inmigración de Nueva York y Univision patrocinarán un evento telefónico nocturno para inmigrantes neoyorquinos para que puedan acceder a ayuda legal gratuita, segura y encontrar respuestas a sus preguntas sobre la regla de carga pública.

Para obtener más información sobre la nueva regla de carga pública, sintonice Univision el martes 15 de octubre y llame a la Línea Directa de Nuevos Americanos al 1-800-566-7636 entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m. para hacernos preguntas en varios idiomas y conectarse con un proveedor de servicios legales de inmigración de confianza.

Si no puede llamar en ese momento, puede comunicarse con la Línea Directa de Nuevos Americanos en cualquier momento, de lunes a viernes, entre las 9 am y las 8 pm. También puede comunicarse con la línea directa de ActionNYC llamando al 1-800-354-0365 o al 311 y diciendo “carga pública” entre las 9 am y las 6 pm. La ayuda está disponible en más de 200 idiomas.

Nueva York defiende a todos sus residentes inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio. Estamos luchando contra la regla de la carga pública con cada herramienta a nuestra disposición y defendemos nuestro lugar como ciudad y estado de inmigrantes.

Este artículo cuenta con el respaldo de: Mayor’s Office of Immigrant Affairs (MOIA), the New York State Office for New Americans (ONA), Catholic Charities, El Diario, the Hispanic Federation, The Legal Aid Society, the New York Legal Assistance Group, the New York Immigration Coalition, and Univision.