Mets retiran número 15 de Carlos Beltrán antes de su ingreso al Salón de la Fama

A casi dos meses de haber sido inmortalizado en Cooperstown, Carlos Beltrán recibió el sábado un homenaje por parte de los New York Mets que será difícil de olvidar, con el retiro de su número 15 y su exaltación al Salón de la Fama en el Citi Field antes del juego contra los Filadelfia Phillies.

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El exjardinero puertorriqueño vistió el uniforme de los Mets entre 2005 y 2011, periodo en el que fue seleccionado cinco veces al Juego de Estrellas y bateó para .282, con 156 cuadrangulares, 577 carreras remolcadas y 932 hits en 883 partidos, además de acumular un WAR de 4.6.

Por ello, también ingresó el pasado 26 de julio al Salón de la Fama del Béisbol con la gorra de Nueva York.

Ahora su número 15 no podrá volver a ser utilizado por otro pelotero de los Mets y se verá en lo alto del Citi Field junto al de otras leyendas como David Wright (5), Darryl Strawberry (18), Dwight Gooden (16), Willie Mays (24), Keith Hernández (17), Jerry Koosman (36), Mike Piazza (31), Jackie Robinson (42), Tom Seaver (41), Gil Hodges (14) y Casey Stengel (37).

Es un honor y un privilegio

“Cuando llegué por primera vez a Nueva York en 2005, lo hice con un sueño, con una responsabilidad y con el deseo de ayudar a este equipo a ganar. Nunca habría imaginado que algún día estaría aquí”, dijo Beltrán en el inicio de su discurso frente a miles de fanáticos en el Citi Field.

“Primero quiero comenzar dándole las gracias a Dios. Cada bendición en mi vida ha venido de Él. Cuando miro hacia atrás, veo que sus bendiciones llegaron a través de momentos que, en su momento, no entendía. Esta tarde es una de esas bendiciones. Ser exaltado al Salón de la Fama de los Mets y que retiren mi número es un honor y un privilegio. Es algo que llevaré conmigo por el resto de mi vida”, continuó.

El manatieño tuvo sus mejores años en las Grandes Ligas con la novena de Queens. Además de sus cinco apariciones en el Juego de Estrellas, ganó tres Guantes de Oro consecutivos entre 2006 y 2008 y dos Bates de Plata en 2006 y 2007.

"I will always be proud to say I was, and I will always be, a New York Met."



Carlos Beltrán was inducted into the @Mets Hall of Fame and had his No. 15 retired by the team ?? pic.twitter.com/XSq8hsRr4w — MLB (@MLB) September 19, 2026

De igual manera, lideró a los Mets a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2006, ronda en la que conectó tres memorables jonrones ante los Cardinals de San Luis del boricua Yadier Molina, quienes eventualmente avanzaron y ganaron la Serie Mundial contra los Detroit Tigers.

“Cuando miro hacia atrás a mis años en Nueva York, no pienso en números ni estadísticas. Pienso en las personas, porque al final son las personas las que hacen que los recuerdos perduren”, comentó el otrora guardabosques.

“Hubo victorias increíbles y momentos difíciles. Lecciones que solo podían aprenderse viviéndolas. Más que nada, hoy me siento agradecido por el camino recorrido, por las lecciones y por las personas que me ayudaron a estar en esta posición”, abundó.

Dedicatoria especial a su esposa

El extoletero, de 49 años, también aprovechó la ocasión para revelar que su esposa, Jessica Lugo, fue la razón por la que escogió llevar el número 15 durante su tiempo en Nueva York. Lugo nació un 15 de diciembre y, como todo hombre enamorado, buscó la manera de honrar a su esposa cada vez que saltara al terreno.

“Decidí llevar el número 15 porque el cumpleaños de Jessica es el 15 de diciembre. Así de romántico soy. Mucho antes de que las personas asociaran el número 15 conmigo, ese número ya tenía un lugar especial en mi corazón”, compartió Beltrán.

"Every time I visit this ballpark and look up and see (No. 15), I will think about our family. I will think about the memories. I will think about everything that we have built together. I love you."



Carlos Beltrán thanks his wife, Jessica, in his speech ? pic.twitter.com/ZVHvsV2Zal — SNY (@SNYtv) September 19, 2026

“Hoy los Mets están retirando mi número, pero la verdad es que el número 15 nunca fue solamente mío. Cada vez que visite este estadio y mire hacia arriba y lo vea, pensaré en nuestra familia, nuestros recuerdos y todo lo que hemos construido juntos. Te amo”, cerró Carlos Beltrán.

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