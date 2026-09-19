Aitana explica en su concierto por qué tiene el brazo vendado

Desde hace varios días, algunas personas estuvieron notando que la cantautora Aitana tenía algunas zonas de su cuerpo vendadas y, en el primero de sus dos conciertos en el Bizkaia Arena – BEC! en Barakaldo (Bilbao), España, la propia artista se encargó de aclarar esas dudas.

Aitana detuvo por un momento su interpretación y les hizo saber a sus aficionados que simplemente está borrando algunos tatuajes con los que ya no se siente identificada.

Aitana habla sobre su vendaje en el brazo

Antes de asegurar que no había nada de que preocuparse, la intérprete española contó: “Tengo como muchas tiritas (vendajes) que me están viendo. No es nada malo, simplemente que me estoy quitando casi todos mis tatuajes“, señalando su brazo.

“Me encantan los tatuajes, me encanta el arte, me encantan las personas que hacen tatuajes; pero es que cuando empecé en una depresión, me empecé a tatuar en plan loca y ya estoy en un punto de mi vida donde creo que me pasé un poco”, añadió la artista en el video compartido por el portal Ronda.

Sin embargo, Aitana aclaró que hay varios que mantendrá plasmados en su piel y que no “se siente representada” con los que ha optado por borrarse.

“Les digo para que nadie se vaya a preocupar“, complementó luego de indicar que el público no notará casi su cambio físico tras eliminar varios de sus tatuajes.

Aitana se despide de su país, España

Este sábado, la cantante española está dando por finalizada su gira por España correspondiente al Cuarto Azul World Tour, para tomar un break de 30 días y seguir cautivando a sus fans, esta vez en América, incluyendo la zona sur, México y los Estados Unidos.

Aitana traerá todos los éxitos de su más reciente sello discográfico el 27 de noviembre en la ciudad de Nueva York, incluso “Superestrella“, la canción que le hizo ganar el galardón de Mejor Euro-Song en la primera edición de los Premios Juventud efectuada en España, el pasado 3 de septiembre, y que se convirtió en el himno de la “suerte” de la selección campeona del mundo, España.

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