Fans de Carín León planean demandarlo tras la suspensión de su concierto en Las Vegas

El pasado 10 de septiembre, Carín León suspendió a última hora su concierto en uno de los escenarios más importantes a nivel mundial, The Sphere en Las Vegas, y miles de fans que asistieron desde distintos lugares de Estados Unidos planean realizar una demanda colectiva en contra del cantante.

Así lo dejó saber Mariale Ruye, una de las voceras de los seguidores afectados, en el programa Grupo Fórmula este viernes. “Fue una experiencia muy desagradable“, resaltó inicialmente la fanática.

Mariale habló en general, según los testimonios de muchas personas, y compartió algunas vivencias: “La mayoría viajamos de diferentes lugares, tanto de México como de Estados Unidos, para presenciar el concierto de Carín y fue muy frustrante estar ya dentro del recinto consumiendo snacks, bebidas, esperando que comenzara y que avisen de buenas a primeras que el concierto no se realizaría; fue un momento en el que sentimos mucha impotencia”.

La vocera confirma que emitirán una demanda colectiva contra Carín León

Tanto Mariale como el resto de los fans consideran que no fue la manera correcta de suspender o posponer una presentación, principalmente por la tardanza para informar, porque significó un gasto considerable en logística para la mayoría de los que asistieron, que no se paga con el acceso a un concierto un año después. Por esa razón, decidieron organizar una demanda colectiva.

“Mis compañeras y yo estamos representando este proceso que queremos iniciar para una demanda colectiva. Ya tenemos asesoría legal de abogados de Las Vegas. Sin embargo, no podemos todavía dar más avances; aún están analizando el caso, la boletería y las ticketeras”, comentó la vocera.

¿Las ticketeras están reembolsando el dinero?

Mariale Ruye confirmó que los organizadores le propusieron darles un reembolso a los que lo desearan de esa forma o, en su defecto, posponer el evento para una fecha en 2027, aproximadamente un año después.

No obstante, las boleteras le negaron el reembolso a las personas porque aseguran que el concierto fue reprogramado, no suspendido, según lo que contó la representante de los fans afectados.

Uno de los puntos que ha hecho crecer la frustración de los seguidores que fueron al evento fue que, de acuerdo al testimonio de personas que estaban trabajando en la logística, la información de la cancelación del concierto les fue compartida a ellos desde las 10:00 a.m., pero el público no lo supo sino hasta la hora en la que suponía que se subiría León al escenario (8:30 p.m.).

“Hay muchas personas que van a resultar responsables de esta diligencia, no solamente Carín León. Es una falta de respeto”, concluyó.

¿Por qué Carín León suspendió su concierto el 10 de septiembre en Las Vegas?

Las butacas de The Sphere estaban prácticamente llenas cuando el concierto de Carín León se cayó por completo. La presentación prevista para la noche del jueves 10 de septiembre fue cancelada de último minuto después de que dos aviones presentaran fallas mecánicas que impidieron al cantante viajar desde Hermosillo, Sonora, hasta Las Vegas.

Carín León explicó la situación en un video publicado en sus redes sociales y contó que el primer inconveniente apareció desde la hora prevista para el despegue, entre las 2:00 p.m. y las 3:00 p.m. “Tuvimos fallas con los aviones desde el primero”, explicó el cantante, quien detalló que la aeronave presentó una falla de frenos antes de despegar.

Sigue leyendo: