“Antes había dignidad y respeto en la presidencia”: Steve Kerr explota contra Trump

El coach de los Warriors lamentó las burlas del presidente hacia su persona

Hace unos días Donald Trump le llamó “niño asustado” a Steve Kerr y se burló de que no respondió una pregunta sobre el conflicto entre la NBA y China, argumentando que no supo cómo reaccionar. Hace unas horas llegó la respuesta del entrenador de los Golden State Warriors a estas declaraciones del presidente y fue contundente.

Donald Trump se burló de Steve Kerr por sus declaraciones sobre el conflicto con China. pic.twitter.com/tSfoT53nOa — TIRO LIBRE 🏀 (@tirolibreNBA) October 9, 2019

“Estuve pensando en mis diversas visitas a la Casa Blanca. He tenido una vida privilegiada y me reuní con los últimos cinco presidentes antes de Trump. El primero fue en 1984, cuando Ronald Reagan nos invitó a mi madre y a mí seis meses después de que mataran a mi padre en un ataque terrorista”, relató el ex jugador de baloncesto.

“El presidente Reagan y el vicepresidente Bush nos invitaron a la Oficina Oval y estuvieron casi media hora con nosotros. Había dignidad y respeto en la presidencia y es triste que ahora todo eso se haya derrumbado“, agregó. También comentó que Trump ha dividido al país y que tiene la esperanza de que el próximo mandatario pueda arreglar el desastre que está haciendo el actual.

Steve Kerr’s full response to Donald Trump pic.twitter.com/UWkzuJKYpM — Anthony Slater (@anthonyVslater) October 11, 2019

Respecto al conflicto de la NBA con China y de por qué no respondió la pregunta por la que recibió la burla del presidente, dijo que no quería causar un conflicto mayor, ya que la idea de la NBA siempre ha sido unir.

“Es una situación complicada para nosotros. He estado dos veces en China en los últimos años, una con los Warriors y otra con la Selección de Estados Unidos, y el baloncesto es muy popular ahí. La NBA está haciendo muchas cosas buenas con la intención de unir a las personas en el mundo. El juego en sí mismo ya es unificador”, finalizó.