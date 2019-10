Hijo pequeño de presentadora de NBC hace de las suyas en vivo y sin anunciarlo

Dividir las labores de madre y profesional nunca ha sido tarea fácil para las mujeres.

Pero la anécdota que protagonizó Courtney Kube logró darle un toque pícaro a esta realidad cada vez más común.

La presentadora de noticias de la cadena de noticias NBC fue interrumpida este miércoles por su hijo de 4 años, cuando hacía una transmisión en vivo.

Justo cuando la periodista analizaba la crisis provocada por la ofensiva militar de Turquía contra los kurdos al norte de Siria, el menor irrumpió en escena.

“¡Lo lamento, mis hijos están aquí!, ¡televisión en vivo!”, exclamó con naturalidad la ancla mientras con la mirada le pedía a sus compañeros que tomaran al niño.

La conductora continuó su exposición, mientras la producción desplegaba otras imágenes en pantalla.

.

La propia cadena aprovechó el inocente atrevimiento del pequeño y subió a sus redes el momento.

“A veces, noticias de última hora inesperadas ocurren cuando se están reportando noticias de última hora”, lee el comentario del medio al video en Twitter.

Sometimes unexpected breaking news happens while you’re reporting breaking news. #MSNBCMoms #workingmoms pic.twitter.com/PGUrbtQtT6

— MSNBC (@MSNBC) October 9, 2019