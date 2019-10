¿Cómo funcionan los implantes dentales integrados al hueso?

Los implantes osteointegrados garantizan una excelente función sustitutiva de la raíz dental

Un implante dental osteointegrado no es un asunto nuevo en el mundo de los tratamientos dentales, pero puede no ser muy conocido por quienes no han tenido que pasar por este procedimiento. A continuación hablaremos brevemente de este objeto.

¿Qué es un implante osteointegrado?

Conocemos como implante osteointegrado a los implantes dentales colocados en el hueso y exentos de movilidad.

El implante está compuesto de aleación de titanio puro donde posteriormente reposará la prótesis dental que sustituye el diente perdido. En otras palabras, el implante osteointegrado está dirigido a cumplir la misma función que la raíz del diente.

Aplicación de los implantes osteointegrados

Colocar los implantes osteointegrados requiere un procedimiento quirúrgico para su inserción en el hueso y la sutura del tejido de modo que el implante no esté expuesto.

Antes de colocar la prótesis dental debe pasar un periodo de 3 y 4 meses en el caso del maxilar inferior y de entre 4 y 6 meses en el maxilar superior de modo que el implante esté libre de cargas y el proceso de cicatrización haya sanado por completo en todos los tejidos.

Beneficios y ventajas del implante osteointegrado

Usar implantes osteointegrados permite reponer cualquier pieza dental que se haya perdido o malogrado sin sacrificar ninguna pizca de funcionalidad y satisfacción. La estética de la boca no se hallará comprometida en lo absoluto.

La dureza y resistencia del titano lo convierten en un material muy adecuado. Esto lo comprueba su uso recurrente en prótesis óseas (cadera, rodilla, etcétera). Por lo anterior, el implante dental osteointegrado es un recurso empleado y bastante fiable.