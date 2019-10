Esfuerzos para combatir el VIH entre los latinos neoyorquinos son insuficientes

El Departamento de Salud cita al racismo, la xenofobia y ser indocumentado, entre las principales causas para avanzar en el combate de la epidemia

NUEVA YORK.- Pese a los avances significativos en la reducción de la incidencia del VIH-SIDA entre la comunidad latina de Nueva York, los indicadores de la epidemia demuestran que los hispanos continúan a la cabeza entre los más afectados, frente a otras comunidades.

“Las causas más recurrentes para que entre los latinos, el VIH tenga mayor incidencia son el racismo, la xenofobia, la falta de acceso a cuidados de salud de calidad, no contar con seguro de salud y lo más determinante, ser indocumentados y por esa razón, no tienen acceso a los servicios de salud”, dijo la doctora Oni Blackstock, Comisionada Asistente de la Oficina de VIH del Departamento de Salud e Higiene Mental (DOHMH).

El dato fue discutido este miércoles en el foro sobre el “Estado de la salud latina en la ciudad de Nueva York”, promovido por el DOHMH, en el marco del Día Nacional de Concientización sobre el SIDA entre los Latinos.

El evento fue concebido, destacó la funcionaria, como una oportunidad, para que los proveedores de salud y la comunidad reconozcan las inequidades y se comprometan a duplicar sus esfuerzos para aumentar el acceso a los servicios de prevención, prueba, atención y tratamiento del VIH a los que todos los neoyorquinos de herencia latina tienen derecho.

El Departamento de Salud está muy enfocado en las comunidades que están desproporcionadamente afectadas por el HIV, como es el caso de los latinos de la ciudad de Nueva York, aseguró la doctora Blackstock, además agregó, que los latinos son principalmente impactados al no poder acceder a pruebas de detección de HIV, prevención o tratamiento, que son los principales factores que han impedido que tengan mayor visibilidad para obtener cuidados de prevención y que se beneficien de todos los programas.

De acuerdo con el DOHMH, en 2017, 2,157 neoyorquinos fueron diagnosticados con VIH, más de un tercio de los cuales eran latinos. Los hombres latinos que tienen sexo con hombres (MSM, siglas en inglés) comprendieron casi una cuarta parte de todos los diagnósticos nuevos en la ciudad ese año. De 2013 a 2017, el número de nuevos diagnósticos de VIH entre MSM latinos disminuyó en un 18%. Sin embargo, los MSM latinos tuvieron el mayor número de diagnósticos nuevos durante este período en comparación con los MSH blancos, negros, asiáticos e isleños del Pacífico.

Iniciativas de prevención

Entre los esfuerzos más recientes impulsados por el DOHMH para combatir el HIV, la Comisionada Asistente citó la campaña PrEP, dirigida a crear conciencia sobre la prevención entre los latinos neoyorquinos y la segunda, enfocada específicamente en los hombres latinos MSM, la cual así mismo fue concebida para crear conciencia sobre hacerse la prueba de detección de HIV, y sobre el tratamiento, en el caso de los que ya tienen el virus.

“Estas dos iniciativas junto a la creación de la Junta Asesora Comunitaria (CAB) compuesta por latinos MSM y proveedores, se sumaron al Project Sol (Fortalecimiento del alcance y la vinculación) para garantizar que las actividades de prevención de VIH de alto impacto y los servicios asociados para MSM latinos aborden sus necesidades de una manera afirmativa y culturalmente receptiva. De igual forma hemos iniciado un intenso entrenamiento a los proveedores de salud para que sean competentes para atender las necesidades de la comunidad latina, para que sean lingüística y culturalmente sensibles al momento de ofrecer atención de salud a la comunidad latina”, destacó la doctora Blackstock.

Finalmente, a propósito del Día Nacional de Concientización sobre el SIDA entre los Latinos, la funcionaria anunció “Tus Quince”, la más reciente de las iniciativas del DOHMH para combatir el HIV, pero ésta dirigida de forma específica a los jóvenes neoyorquinos.

Según la Comisionada Asistente, “Tus Quince”, es inspirada en la celebración típica de quince años, que entre los latinos, es el paso tradicional a la edad adulta cuando los jóvenes cumplen 15 años.

“El Departamento de Salud concibió el evento con todos los que nunca tuvieron una celebración de quince años, pero en particular con jóvenes latinos gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (MSM) y latinas con experiencia trans, ya que muchos podría no haber tenido una celebración de quince años o no pudo asistir a una con sus parejas, debido al sexismo, la homofobia y la transfobia que pudieron haber experimentado en sus familias y comunidades”.

La doctora Blackstock se mostró optimista de los avances logrados hasta la fecha por el DOHMH a través de las diferentes estrategias que viene impulsando, cuyo objetivo dijo, es capacitar a los proveedores de salud y como resultado, alcanzar un mayor compromiso en la lucha contra el VIH entre la comunidad latina.

“Creemos firmemente que con este trabajo conjunto, que vamos seguir logrando avances para reducir los índices de afección entre los latinos neoyorquinos”, dijo finalmente.

Aún hay mucho camino por recorrer

Vincent Guilamo-Ramos, uno de los panelistas en el foro sobre el “Estado de la salud latina en la ciudad de Nueva York” calificó de “muy significativos”, los avances alcanzados por el DOHMH para combatir el HIV entre los latinos en la ciudad de Nueva York, pero a la vez insistió que “aún hay mucho camino por recorrer para eliminar definitivamente la epidemia del HIV”.

Guilamo-Ramos, un experto en el ámbito de salud pública, profesor y director del Centro para la Salud de adolescentes y Familias Latinas (CLAFH) de la Universidad de Nueva York, sostuvo que lo primero es establecer dos diferencias entre los esfuerzos que se están llevando adelante para combatir el HIV.

Primero, dijo, reconocer que en efecto los avances alcanzados por el Departamento de Salud en la reducción de las infecciones entre los latinos neoyorquinos, son muy relevantes pero desafortunadamente, lo que se experimenta aquí, es diferente a lo que está ocurriendo a nivel nacional.

“Lo que vemos en el país es muy alarmante, donde absolutamente se está incrementando la incidencia de afecciones con HIV entre la comunidad latina. Estoy 100 por ciento seguro pero quiero dejar muy claro que eso no quiere decir que en Nueva York, no se han hecho avances significativos”.

El académico comentó que hay muchas formas para establecer que en la ciudad, el DOHMH ha hecho un trabajo ejemplar. en términos de que puede demostrar que la comunidad latina tiene disponibles muchas alternativas de ayuda.

“En términos de la reducción de la incidencia o el incremento del acceso al tratamiento el el DOHMH ofrece de forma creativa muchas vías para apoyar que se reduzca el estigma para que la comunidad latina encuentre acceso o para concientizarlos sobre la prevención, todas las estrategias para visibilizar a los latinos han dado los resultados positivos”, ratificó Guilamo-Ramos.

Agregó que, aún después de estos resultados, es necesario decir que prevalecen altas tasas de infección con HIV en la comunidad latina de Long Island y en otras áreas de la ciudad de Nueva York.

“En resumen, el progreso hecho por la ciudad de Nueva York, particularmente entre la comunidad latina, es aún muy bajo. Tenemos que hacer mucho más, particularmente entre los jóvenes y los latinos MSM, localizando geográficamente dentro de la ciudad los puntos en donde la incidencia de la afección es más significativa”, concluyó.