Informe revela que supremacistas han gastado millones en anuncios digitales contra inmigrantes

Mueller denunció que estos anuncios “demonizan” a los inmigrantes como delincuentes violentos

La Federación para la Reforma de Inmigración Estadounidense (FAIR, por sus siglas en inglés) habría estado gastando casi dos millones de dólares en anuncios digitales en Twitter y Facebook contra la comunidad inmigrante. Así lo reveló un reciente informe realizado por el especialista de comunicaciones digitales de la organización America’s Voice, Zachary Mueller.

“FAIR y sus aliados han estado vendiendo su marca de xenofobia durante décadas, pero su mensaje se ha ampliado recientemente a través de lazos estrechos con la Administración Trump. Los anuncios de FAIR son problemáticos por derecho propio, pero la adopción generalizada de su retórica deshumanizante en las campañas electorales debería sonar las alarmas”, expresó Mueller en el informe.

FAIR se fundó en 1979 por el nacionalista blanco John Tanton, algunos de sus primeros patrocinadores habrían creído en la retórica de la supremacía blanca. En 1994, Tanton fue coautor del libro “The Immigrant Invasion” (La invasión de inmigrantes).

De acuerdo con el informe, FAIR y aliados habrían gastado cerca de $2,015 millones de dólares en anuncios de Facebook, simplemente desde mayo de 2018. Además de una cantidad desconocida por anuncios en Twitter y televisión.

De esta cifra, $991,000 habrían sido los gastos de FAIR, el resto sería por cuenta de otros grupos aliados que según America’s Voice, también son considerados como antiinmigrantes.

“El Centro de Estudios de Inmigración (CIS, por sus siglas en inglés) ha gastado significativamente menos en anuncios de Facebook, gastando solo $5,000 dólares desde mayo de 2018. Sin embargo, realizan promociones pagadas en Twitter casi todos los días. Twitter no publica la cantidad que CIS ha gastado ni mantiene un archivo de sus anuncios porque CIS no es una cuenta verificada. NumbersUSA gastó unos $980,000 dólares en Facebook e hizo tres compras de anuncios de televisión por separado en 2019. ProEnglish gastó unos $12,000 dólares en Facebook. Los grupos locales también publican anuncios: Californians for Population Stabilization gastan $20,000 dólares en anuncios de Facebook y Oregonians for Immigration Reform gastan $7,000 dólares”, reveló el informe.

Mueller escribió que estos anuncios “demonizan” a los inmigrantes como delincuentes violentos, además de ser responsables de quitarles los empleos a los estadounidenses. Estos anuncios también enlazan a sitios web nacionalistas blancos.

El informe denuncia que estos hechos impulsan el “mito dañino” de que los inmigrantes roban trabajos y afectan negativamente la economía del país. Sin embargo, bajo la Administración del presidente George W. Bush, el Departamento del Trabajo aseveró que la idea de que los inmigrantes le quitaban el trabajo a los estadounidenses era “la falacia más persistente sobre la inmigración en el pensamiento popular”.

“NumbersUSA y FAIR también publicaron anuncios dirigidos a miembros del Congreso en una votación para otorgar protecciones a los ‘soñadores’ y los receptores del TPS. El anuncio de NumbersUSA hizo un llamado al Congreso para que ‘Vote no a H.R.6 porque otorga amnistía a cuatro millones de extranjeros ilegales y cuesta a los contribuyentes $34,000 millones de dólares’”, escribió Mueller.

No obstante, las familias inmigrantes que se afectarían por esta ley, contribuyen a la economía con más de $17,000 millones de dólares en impuestos federales y más de $9,000 millones en impuestos estatales y locales. Además de tener un poder adquisitivo de más de $75,000 millones de dólares. Estos datos fueron tomados de un estudio de la Universidad de Carolina del Sur.