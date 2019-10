La Víbora: No entiendo por qué es tan famosa ‘La Casa de las Flores’

Nuestra comentarista del entretenimiento prefiere ser serpiente que borrega

Tanto he escuchado hablar de “La Casa de las Flores” que el otro día por fin me senté frente a la tele para ver esta serie mexicana. Tres minutos después ya estaba roncando.

¿De verdad a tanta gente le gusta? ¿Qué les parece tan alucinante de esta producción? ¿O será que soy yo la que está mal y que me falta un tornillo? Me siento como cuando RBD estaba en todo su apogeo. Los seis pobrecitos miembros del grupo se sentían soñados porque tenían legiones de seguidores en todas partes del mundo, y cuando me atreví a criticarlos públicamente por lo plásticos que eran y porque no cantaban un carajo, una horda de fanatiquitos se me echó encima.

Uno de los “argumentos” para defender al grupo que más me dio risa fue el de un chico que me dijo que cómo me atrevía a hablar mal del grupo, que solo viera a cuántos millones de personas les gustaba.

¡No, pues sí! Entonces hay que ser como los borregos, pensé. Si la mayoría de los borregos marchan para un lado, hay que ir todos detrás. Pues no, siento decirles que yo no soy así, por eso, antes de hablar de la serie me puse a hacer mi tarea, me senté a verla.

La lista de las razones por las que no me gustó son muchas, pero creo que las principales son las situaciones tan sin chiste, las actuaciones exageradas y sosas, el guion tan sin razón, los personajes como de caricatura, pero sobre todo, una manera superficial y ridícula de representar a la dizque clase burguesa mexicana (que en realidad es mucho más odiosa de como la presentan en la serie).

Ah, pero la cereza del pastel estuvo a cargo de Aislinn Derbez. ¿Quién le dijo a esa muchachita que sabe actuar? Para empezar, su personaje, además de altamente sexualizado, es difícil de creer. Es supuestamente una arquitecta que está tratando de abrirse camino en un ambiente dominado por hombres; sin embargo, gran parte de la conversación que tiene con ellos hace referencia a su vida sexual, a que comete errores debido a que todo el tiempo se la pasa en la cama con su novio francés.

Justo cuando pensé que yo era algo así como un animal raro y apestoso por ir contra la corriente, encontré un post en Facebook donde otros víboros como yo pensaban igual acerca de “La Casa”. Muchos de ellos eran todavía más venenosos que yo con sus comentarios.

Uno de ellos escribió: “A pesar de que soy gay, no soporto las joterías” de la serie. Entonces me sentí mejor, me hice rollito y me dormí pensando en que es mejor ser víbora que borrega.