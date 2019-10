Ganó en el casino y volvió a ganar en la lotería: se llevó a casa $75 mil

Alan Willard decidió gastar lo que ganó en el casino comprando billetes de lotería. El resultado lo sorprendió

Alan Willard, un jugador de lotería de Osawatomie, en Kansas, tuvo una buena racha el pasado fin de semana.

Él ganó algo de dinero en efectivo en un casino y se sintió afortunado, así que mientras estaba comprando gasolina decidió comprar algunos boletos de lotería para rascar. Y esa decisión le permitió ganar un premio de $75,000 dólares.

“No juego boletos rasca y gana con tanta frecuencia”, dijo Willard. “Me sentía con suerte, así que decidí probarlos. Gasté $20 y gané $65 esa primera vez, ¡así que ya estaba de buen humor! ”

La próxima vez que se detuvieron, Willard decidió comprar más boletos de lotería, y fue entonces cuando su suerte se convirtió en un gran premio.

“Decidí probar algunos de los boletos de Holiday Lucky Times, así que los compré y me los llevé a casa”, dijo Willard a los funcionarios de la Lotería de Kansas.. “Me senté en el porche con mi esposa y los rascamos, ¡y fue entonces cuando me di cuenta de que tenía un gran ganador! Todavía no puedo creer mi suerte”.

“Regresamos a la tienda para verificar el boleto y obtener un formulario de reclamo, y luego llamé a mi hermano para contarle cómo mi suerte seguía mejorando”, dijo Willard con una sonrisa. “¡Me preguntó si podía enviarle algo de mi suerte!”

Willard dice que planean usar las ganancias para pagar su auto y terminar la remodelación de su casa en la que han estado trabajando este año. El resto se destinará a ahorros.

“También podríamos tomarnos unas vacaciones”, agregó Willard. “No hemos tomado unas vacaciones reales en mucho tiempo, así que creo que este es el momento adecuado para hacerlo”.