Lucía Méndez gana demanda por difamación y Alex Kaffie se disculpa públicamente

¡Se hace justicia! Con una disculpa pública finalizó el proceso legal que interpuso la cantante años atrás

Por medio de un comunicado publicado a través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante y actriz Lucía Méndez, confirmó el encuentro que tuvo con el periodista Alex Kaffie, en el que después de años de conflicto y litigio en los juzgados por daño moral y difamación en contra de la actriz, la ley le dio la razón a ella.

“En cumplimento a la sententencia dictada, ALEX KAFFIE reconoció el daño, las ofensas y mentiras realizadas en contra de Lucía Méndez en diferentes medios de comunicación, así, que firmaron ambas partes, un acuerdo de confidencialidad”, se explicó en el informe.

Así fue como ambas partes evidenciaron el acuerdo e hicieron pública la disculpa que ofreció el comunicador a la actriz.

“Hola, soy Alex Kaffie, me dirijo a todos ustedes, mis seguidores y a la opinión pública. Hace 5 años, casi seis, Lucía Méndez me demandó por daño moral, un juez ha dictado sentencia y acatando ese fallo frente a ella, le ofrezco una disculpa por las expresiones impropias las incorrecciones y las ofensas que hice contra ella, su persona y su imagen. Quiero ofrecer, reiterar esta disculpa pues ella es una mujer honorable, una mexicana con una trayectoria internacional, cuyas telenovelas icónicas y trayectoria abultada me merecen todo mi respeto”, dijo el periodista.

Una vez expresada la disculpa, Méndez tomó la palabra para agradecer que se haya dado el acuerdo entre ambos y que finalmente hayan firmado la pipa de la paz y dijo estar contenta porque existe el perdón.

El acuerdo concluyó bajo absoluta paz y con la promesa del comienzo de una nueva amistad.