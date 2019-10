¿Niega Ninel Conde sus ‘arreglitos’ faciales?

El famoso 'Bombón Asesino' recibe fuertes críticas por su nuevo rostro y ahora dicen que también tiene problemas para llenar sus conciertos

Ninel Conde realizó un concierto gratuito y al parecer, según expuso Rashel Díaz en Un Nuevo Día, a este evento solo asistieron 100 personas. Hecho que generó mucha incomodidad en la conocida cantante.

Sin embargo, el verdadero problema de Ninel fue cuando la prensa la interrogó sobre las supuestas operaciones o retoques que se ha hecho en la cara, sobre todo porque hay muchos comentarios alrededor de este tema, Rashel señaló que hay quienes dicen que por estos retoques “El Bombón Asesino” ya se arruinó la cara.

“La gente siempre dice, siempre hay chisme… la gente siempre habla y ya estoy acostumbrada. Me encantaría por lo menos internarme para dormir unas 48 horas seguiditas. No, nada más para hacerme arreglitos, preferiría dormir, por lo menos, porque la gente a veces, o los que inventan son tan ignorantes que no saben que para hacer un procedimiento necesitas tiempo de recuperación, y te hinchas y todo. Déjenlos que digan lo que quieran”, dijo Ninel ante las cámaras de Telemundo.

La respuesta de Ninel es bastante ambigua, no niega nada, al menos no de manera literal, pero tampoco acepta algo en concreto.

Aquí una imagen de Ninel Conde en la alfombra verde de los premios “Billboard a la Música Latina 2007.

Sobre su concierto se dice que la cantante tuvo varios problemas, pero todo nació por la incomodidad de no haber podido llenar el lugar, sin embargo los problemas en el escenario fueron técnicos, ya que hubo inconvenientes con el sonido y además con su apuntador.