5 métodos para para curarte un esguince del todo y que no afecte tu salud futura

El cuidado sobre un esquince debe ser preciso para obtener procesos recuperatorios plenos

Un esguince o torcedura requiere de atención médica tanto casera como profesional de modo que no haya consecuencias a corto, mediano ni largo plazo.

Aquí ilustramos 5 métodos por los cuales puedes evitar tener secuelas de este tipo de lesiones.

1. Guarda reposo

Es el principal método para curar un esquince. No fuerces la articulación ni tampoco intentes moverla con normalidad.

Puedes requerir de un cabestrillo para estabilizar la lesión si ella se ubica en miembros superiores, o de muletas si ha ocurrido en las piernas.

2. Comprensión de la zona

Si la torcedura no es grave (no hay una inflamación excesiva), algunos movimientos pueden ejecutarse si sobre la zona afectada se aplica una muñequera o tobillera, pero siempre pendiente de que no se produzca otra lesión o de que no empeore la lesión ya existente.

3. Inmovilización total

Cuando el esguince es muy grave, la inmovilización de la zona afectada debe ser total y tiene que haber supervisión médica constante para evitar daños mayores en el ligamento.

El regreso a las actividades normales será progresivo según la evolución de la lesión.

4. Crioterapia

Si el esguince no es muy grave, puedes aplicar hielo sobre la zona con una bolsa de gel especial para desinflamar el área. Una bolsa de guisantes congelados envuelta en un trapo también es una buena opción.

5. Eleva la zona afectada

Manteniendo en alto la zona del esguince contribuyes a que se drene, promoviendo la disminución de la inflamación. Esta es una de las primeras recomendaciones de los especialistas en estos casos.

De acuerdo a sabervivirtv.com, según la gravedad de la lesión, un esquince tiene un tiempo de recuperación que oscila entre las dos semanas y los dos meses.