¿Eduardo Capetillo y Biby Gaytán se divorcian?; se disparan los rumores de separación gracias a Instagram

La actriz respondió a las especulaciones

En la esfera pública, es considerada una de las parejas más estables de la industria.

Rara vez, se escuchan rumores de confictos; menos de la posibilidad de una separación entre los actores mexicanos Eduardo Capetillo y Biby Gaytán.

Pero, como dice un popular refrán: “Nadie sabe lo que hay en la olla más que la cuchara que la menea”.

Esto bien pudiera aplicarle a los esposos que llevan más de 25 años de matrimonio.

Los rumores de una distanciamiento entre la pareja surgieron esta semana cuando Capetillo compartió una publicación en Instagram que fue tomada por varios seguidores como una indirecta a su esposa.

“Estoy aprendiendo a amar el sonido de mis pasos al alejarme de aquello que no es para mí”, lee el texto que acompaña una foto del mar y el atardecer.

De inmediato, las especulaciones entre seguidores se multiplicaron. Algunos incluso argumentaron que ya no se siguen en sus respectivas cuentas de Instagram.

Otros apuntaban que Capetillo estaba molesto por el nuevo proyecto actoral de Gaytán el musical “Chicago” que estrenó este 1 de octubre en el teatro Telcel de México.

Ante los rumores, Gaytán ofreció unas declaraciones a medios en las que indicó que tienen situaciones como toda pareja.

“Eso sí no lo había oído niños. Eso sí ya es nuevo”, fue lo primero que expresó al ser abordada por la prensa en medio de la ausencia de Capetillo al evento en el que se encontraba la actriz.

“No somos la pareja perfecta, ni medianamente, siempre lo digo”, prosiguió Gaytán.

Sin embargo, rechazó que piensen divorciarse.

“Esto es parte del ‘show business’, muchachos. Ya con tantos años ustedes creen que me cuezo al primer hervor, ya no. A ratos lo sigo y a ratos no, así es la vida”, habría comentado la actriz previamente en Instagram.

Gaytán incluso dijo que mantiene su interés de renovar los votos con su esposo por las bodas de plata, aunque ahora esté “metida completamente en el trabajo”.