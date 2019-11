Apagones masivos, inundaciones y árboles caídos dejan tormentas de Halloween en noreste de EEUU

Potentes tormentas han azotado entre este jueves y las primeras horas del viernes varias regiones del noreste de EEUU. Las condiciones meteorológicas adversas están provocando daños y situaciones peligrosas en distintos puntos de esta área geográfica: entre las principales consecuencias, se han registrado apagones masivos, inundaciones y árboles caídos.

Una de las personas más perjudicadas hasta el momento es una

Arbol le cayó encima a niña que pedía dulces en Nueva York

de nueve o diez años de edad, según cuenta NBC New York. En la tarde del jueves, esta menor estaba recolectando caramelos por la tradición de “Trick or treat” en Nueva Rochelle, Nueva York, cuando un árbol le cayó encima. Fue trasladada a un hospital, donde le detectaron varias fracturas. Unos vecinos indicaron que la pequeña no parecía en peligro de vida.

El árbol se rompió repentinamente debido a las fuertes ráfagas de viento, dejando a la niña, de la que NBC New York no ha difundido la identidad, bloqueada por debajo.

Docenas de otros niños y padres que se encontraban celebrando Halloween en el mismo vecindario vieron a la niña gritando de dolor y susto, mientras que su madre trataba de asistirla. El equipo de emergencia que la socorrió tuvo que utilizar motosierras para liberarla.

Algunos vecinos aseguraron que el árbol ya había dado indicios de estar a punto de caerse, lo que se había señalado a las autoridades. Se estaba estudiando si había que removerlo, agregaron.

La madrugada recién transcurrida fue una noche de tinieblas para cientos de miles de residentes de Nueva York, Pennsylvania, Maine y Connecticut, en particular, así como de otros estados del noreste del país.

La web poweroutages.us señala que a las 7am, hora del este, aún seguían sin luz más de 650,000 clientes solo en los primeros cuatro estados mencionados. Los cortes empezaron, en algunos casos, antes de la medianoche.

Varias advertencias de tornados resultaron activas durante la noche, incluso para partes de Nueva Jersey y Pensilvania, y también en el sureste de Virginia y el este de Carolina del Norte, según The Associated Press. Al menos un techo se derribó en el Queens, Nueva York.

Scene at Dolgeville earlier this morning. Thank you to the best emergency response team out there. pic.twitter.com/aAxaGlSnFQ

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) November 1, 2019