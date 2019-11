Sin rastro alguno de Dulce María tras siete semanas desaparecida

Este domingo voluntarios organizan nuevo rastreo para repartir retrato hablado de un testigo identificado como clave

Han transcurrido ya 48 días desde que la pequeña de origen mexicano Dulce María Alavez, de 5 años, desapareció mientras jugaba en un parque en Bridgeton, una localidad al sur de Nueva Jersey, y todavía hay muchas preguntas y pocas respuestas.



El Departamento de Policía de Bridgeton (CCPO), la Policía de Nueva Jersey y el FBI, continúan en conjunto con las pesquisas. Hasta ahora, apenas se asoma un posible testigo, que no es sospechoso, pero que los investigadores han reportado que es “alguien con el cual quieren hablar.”

Más allá de la búsqueda de un testigo, cuyo retrato hablado se dio a conocer la semana pasada y la insistencia de los familiares, de que se trata de un presunto secuestro, el paradero de Dulce María sigue siendo un verdadero misterio, rodeado de rumores.

Para este domingo, nuevamente grupos de voluntarios se organizan para una jornada de búsqueda independiente, desde la página en facebook, Find Dulce Maria, para que amigos y familiares compartan información del caso.

“Iremos de puerta en puerta, entregando volantes a personas que quizás no tienen redes sociales. Mostraremos el boceto del testigo y la foto de Dulce. Se les pide a los voluntarios que se registren en el parque a las 9 a.m., luego se dividirán e irán a vecindarios y negocios cercanos”, indicó Jackie Martínez, una de las organizadoras.

La recompensa para quienes den pistas del caso se elevó a $52,000 dólares. Hasta la fecha más de 300 funcionarios, han “peinado” varios vecindarios, sin conseguir ningún rastro.

“Ya han pasado varias semanas, pero nosotros no vamos a descansar hasta encontrar a mi nietecita. No tengo muchas palabras, nosotros estamos pasando un tiempo muy difícil, al no saber nada de mi niña.”, dijo Norma Alavez, abuela de la niña desaparecida, en su último comentario ante los medios.

Tras la desaparición de la niña, se generó una controversia adicional, que ha puesto en el banquillo varias veces a su madre.

Una maestra de una escuela en Vineland, en Nueva Jersey, se enfrentó a medidas disciplinarias, luego de una semana de la aún misteriosa desaparición de Dulce, por escribir en su muro de Facebook: “Ella es mexicana, está en su cultura. No miran a sus hijos como nosotros “.

También, personalidades como la presentadora Nancy Grace, de Crimes Stories, se han preguntado “cómo una madre podría quedarse en un vehículo, mientras que su hija de 5 años y su hijo de 3 años, se fueron a un patio de juegos fuera de su campo de visión”.

En días posteriores al extraño hecho, se rumoreó en redes sociales que la madre de Dulce había sido detenida, lo cual fue luego desmentido.

Ante la lluvia de señalamientos en redes sociales, por “supuesta negligencia”, la madre de la menor convocó a una rueda de prensa para exigir: “Por favor, detengan los rumores”.

Natalie Wilson, cofundadora de Black and Missing, una organización que hace seguimiento a los casos de personas desaparecidas de color, dijo a medios locales que no es inusual que la familia de un “niño desaparecido sea sospechosa”.

“Las comunidades de color experimentan una capa adicional de escrutinio, cuando sus hijos desaparecen. Miro casos de minorías, muchos de nuestros padres son estereotipados, como involucrados en conductas desviadas. Eso no es necesariamente cierto”, dijo Wilson.

¿Qué se sabe de Dulce María?

La madre de la niña desaparecida, Noema Alavez Pérez, la llevó al Bridgeton City Park con su hermano, de 3 años, y otro niño de 8 años. La dejó caminar sola hacia un parque infantil, con un helado en la mano, mientras ella esperaba en su carro, a unos 30 metros del área de juegos.

Unos 10 minutos más tarde, según su relato, encontró a su hijo llorando, con el helado en el suelo, y sin ningún rastro de Dulce María. A los 30 minutos, llamó al 911.

Una alerta ámbar, emitida al día siguiente, describía a un hombre que pudo haber llevado a la niña en una camioneta de color rojo con vidrios polarizados. Luego, los investigadores indicaron que solo querían interrogarlo.

Hasta la fecha no hay un solo detenido, ni un sospechoso identificado por los cuerpos policiales.

El novio de la madre de Dulce María, un mexicano de 27 años, fue detenido por ICE, aunque ha sido interrogado no está implicado como sospechoso.

El padre de Dulce María está residenciado en México.

La mayoría de los vecinos de la localidad de Bridgeton son latinos y la fuerte presencia policial, nunca antes vista, generó temores por la supuesta presencia de La Migra. La Fiscalía afirmó que no interrogarán a testigos sobre su estatus migratorio.

La Fiscal del condado de Cumberland, Jennifer Webb Mcrae ha reiterado en el transcurso del proceso de esclarecimiento de este caso que: “nadie está limpio, hasta que aparezca la niña”.

Si tienes información del caso

Cualquier persona con información sobre el testigo o el caso debe comunicarse con el Departamento de Policía de Bridgeton al 856-451-0033 o enviar información anónima al TIP411 con la palabra “Bridgeton”.