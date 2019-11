Muy raro: Chevrolet regaló 1 Corvette a 1 jugador de baseball en 2 estadios a la misma vez

2020 Chevy Corvette awarded to World Series MVP Stephen Strasburg: Filed under: Celebrities,Marketing/Advertising,Chevrolet,Coupe,Performance Continue reading 2020 Chevy Corvette awarded to World Series MVP Stephen Strasburg 2020… https://t.co/RsYNLw7359 #Cars #Autos #Automotive pic.twitter.com/XdPdVOHYg8

— Autotestdrivers.com (@Autotestdrivers) October 31, 2019