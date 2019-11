La ex amante de Whitney Houston cuenta su intensa historia de amor

"Yo sé que ella me quería"

Una de las confidentes más cercanas de Whitney Houston ha decidido romper ahora su silencio en un nuevo libro de memorias titulado ‘A Song For You: My Life with Whitney Houston’ en el que hace referencia por primera vez a los rumores que han circulado acerca de la naturaleza de su vínculo con la cantante.

En el círculo de allegados de la legendaria estrella de la música, el supuesto romance que la intérprete mantuvo con una de sus amigas, llamada Robyn Crawford, era aparentemente un secreto a voces. Las dos jóvenes se conocieron en la década de los 80 en un campamento de verano en Nueva Jersey, cuando Robyn tenía 19 años y Whitney 17, y en ese momento nació una amistad que duraría hasta la muerte de la artista en 2012.

“Queríamos estar juntas, y eso significaba simplemente nosotras, nada más… Jamás mencionamos ninguna etiqueta, como gay o lesbiana. Nos limitábamos a vivir nuestras vidas y yo solo deseaba que todo pudiera seguir así para siempre”, desvela Robyn en su libro, al que ha tenido acceso la revista People antes de su publicación.

El aspecto puramente físico de su relación llegó a su fin relativamente pronto por iniciativa de Whitney después de que consiguiera firmar un contrato discográfico con Clive Davis en Arist. Según desvela Robyn, ella le informó de su decisión regalándole una Biblia de color azul: “Me explicó que lo nuestro no podía seguir adelante en el plano físico porque no haría más que complicar nuestro camino en el futuro. Estaba convencida de que si la gente se enteraba usaría esa información en nuestra contra. En aquella época, era lo que pensaba todo el mundo”.

La familia de Whitney, y en concreto su madre, no habrían visto con buenos ojos la cercanía que existía entre ellas, pero eso no impidió que siguieran manteniéndose muy unidas incluso cuando dejaron de mantener relaciones sexuales.

“Whitney sabía que yo la quería, y yo sé que ella me quería. Lo éramos todo la una para la otra. Nos juramos que nunca nos abandonaríamos”, afirma Robyn.