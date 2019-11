Puñalada mortal en ex hotel, ahora refugio para indigentes en Queens

Un hombre murió al pelear con un supuesto ex residente

Un hombre fue apuñalado fatalmente frente a un refugio para familias indigentes donde vivía con su novia, en Queens.

Fue herido al menos dos veces después de pelear con un supuesto ex residente en el refugio “The Landing Family Shelter”, dijo la policía.

La violencia se desarrolló alrededor de las 9:40 p.m. el martes, cuando la víctima de 38 años salió de su apartamento en Ditmars Boulevard y 94 St, East Elmhurst, cerca del aeropuerto de La Guardia.

Sangrando, la víctima regresó al interior, donde pidió ayuda. Al llegar, NYPD lo encontró inconsciente con heridas punzantes en el torso.

Los médicos lo llevaron a NYC Health and Hospitals / Elmhurst, donde fue declarado muerto.

Llevaba aproximadamente un año viviendo en ese refugio. La policía sigue buscando a su atacante, descrito como un afroamericano con dificultad para caminar.

Ninguno de los implicados ha sido identificado.

El refugio, que cuenta con 169 unidades y fue un antiguo hotel, es operado por el grupo sin fines de lucro “Church Avenue Merchants and Block Association” (CAMBA), financiado por el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar de la ciudad (DHS), ente que no ha emitido comentarios, informó New York Post.

Quien posea información puede llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.