Ex alcalde de NYC Michael Bloomberg asoma plan para derrotar a Trump en 2020

Tiene semanas cruciales adicionales para ponerse al día y competir contra los Demócratas rivales

Michael Bloomberg, ex alcalde de Nueva York que se reinscribió en el Partido Demócrata hace un año, está concentrando en el “Súper Martes” su virtual estrategia de entrada a última hora a las primarias presidenciales para enfrentar a Donald Trump en 2020.

Aunque no lo ha anunciado formalmente, en las últimas semanas han arreciado los rumores de que se lanzará al ruedo en la reñida lucha por la candidatura Demócrata.

Según New York Post, las primarias que arrancan en el calendario -Iowa (3 de febrero) y New Hampshire (11)- no serían su prioridad, sino Nevada, Carolina del Sur y 14 estados que votan en el “Súper Martes” el 3 de marzo.

La medida le dará a la incipiente campaña de Bloomberg semanas cruciales adicionales para ponerse al día y competir contra los Demócratas rivales que han estado en el terreno durante meses, dijeron fuentes al diario neoyorquino.

Nevada vota el 22 de febrero y Carolina del Sur el 29 de febrero.

Bloomberg tiene conexiones con Nevada. El grupo de control de armas que financia, Everytown for Gun Safety, gastó $3.5 millones de dólares para respaldar a los candidatos que apoyan esa causa en 2018.

Además, Bloomberg y sus colaboradores creen que la inclinación pro-empresarial de Carolina del Sur y la gran cantidad de votantes afroamericanos moderados hacen que sea otra victoria posible.

Los 14 estados que votan en el Súper Martes incluyen Alabama, Arkansas, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia y los dos más poblados del país, California y Texas. Los Demócratas en el extranjero también votan el Súper Martes.

Antes de ello, Bloomberg debe calificar para los próximos debates Demócratas.

Su inmensa fortuna de $52 mil millones de dólares significa que tiene los recursos para cubrirse. Pero su dinero personal no es suficiente. Las reglas del partido requieren que los candidatos recauden donaciones de al menos 165 mil contribuyentes para el debate del 20 de noviembre y más de 200 mil para el del 19 de diciembre, además de cumplir con los umbrales de votación.

También a sus 77 años Bloomberg debe convencer a los votantes de que en realidad “es Demócrata”, pues luego de abandonar ese partido fue elegido para tres mandatos como alcalde de la ciudad de Nueva York: dos veces como republicano en 2001 y 2005, y una vez como independiente en la línea republicana en 2009.

En un artículo de opinión publicado en marzo en el portal Bloomberg News, el ex alcalde dijo que vencería a Trump en una elección general, pero agregó que estaba “claro sobre la dificultad de ganar la nominación demócrata en tal campo lleno de gente”.

Desde entonces, muchos pre candidatos se han retirado y también a Trump le han surgido retadores y hasta la posibilidad de un juicio político por supuesto espionaje para sabotear a el ex vice presidente Joe Biden, líder en las encuestas de la oposición.